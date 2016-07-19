خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- حشمت اله آزادبخت: موضوع سد معبر در کوهدشت سال‌هاست با پیاده‌روها و خیابان‌های کوهدشت انس گرفته و گویا این زخم کهنه قرار است همچنان بر پیشانی خیابان‌ها و سینه پیاده‌روها باقی بماند.

سد معبر یکی از قدیمی‌ترین مشکلات و معضلات کوهدشت بوده و برداشتنش را ده‌ها شهردار دور سر وعده‌های خود چرخاندند اما گویا زور تدبیر و برنامه هیچ‌کدام به «رویین‌تن» این ناهنجاری نرسیده و همچنان قرص و پایدار پیش پای عابران برجای‌مانده است.

باریکه لاغر پیاده‌روهای کوهدشت در تصرف سد معبر

البته گاهی ماشین گشت شهرداری وانت‌بار یا یک گاری‌دستی پر از میوه‌ای را به تیر تند «غیض و غضب» دوخته و ترازویش را توقیف کرده و صدای ناهنجاری را از بیخ گوش آسایش شهر قطع کرده، اما سد معبر تنها در بوق یک ماشین یا سد شدن گذری به هیکل بی موتور گاری یک بلال فروش خلاصه نمی‌شود.

مشکل سد معبر را باید در پیاده‌روهایی به نظاره ایستاد که سال‌هاست به تصرف کیسه‌ها و کارتن‌های مغازه‌داران درآمده و اگر باریکه لاغر پیاده‌روهای خیابان اصلی کوهدشت را گذر کنی، با اجناس رنگارنگی روبه‌رو می‌شوی که گلوی راه را سد کرده و عابران مجبورند یا یکی‌یکی بگذرند یا راه خود را میان ماشین‌ها بیندازند.

علاوه بر اجناس چیده شده در بستر پیاده‌روها، جای‌جای خیابان اصلی و خیابان‌های فرعی منتهی به آن، عرصه نمایش لوازم‌خانگی ازجمله کمد، یخچال، فرش و...است، به‌طوری‌که گاه پهن شدن یک فرش مقابل مغازه فرش‌فروشی قسمتی از خیابان را نیز به تصرف درآورده و گاه چیده شدن لوازم‌خانگی در پیاده‌رو علامت شلوغ عبور ممنوعی است برای رهگذرانی که مجبورند بر آسفالت خیابان قدم بزنند.

بساط کاسبی در پیاده‌روها

این موضوع سال‌هاست از بلندگوی رسانه‌های مختلف ازجمله خبرگزاری مهر گوشزد شده و هر بار شهردار وقت به وعده برداشتن سد معبر متوسل شده اما شهرداران زیادی، با کرسی شهرداری کوهدشت خداحافظی کردند و این سد معبر است که هنوز دست در گردن معابر شلوغ شهر دارد، از طرفی بارها مشکل سد معبر در نشست‌های مدیریتی رفع شده اما از مرز کاغذها و تبصره‌ها فراتر نرفته تا به دشت عمل برسد.

اما چند سالی است درد زخم سد معبر از خیابان اصلی شهر نیز فراتر رفته و به خیابان‌های حاشیه شهر رسیده است، اگر از خیابان‌های فرعی و کمی دورتر از مرکز شهر عبور کنی به کارواش‌هایی برمی‌خوری که پیاده‌روها را به محلی بی‌دغدغه برای شستن ماشین مشتری‌ها اختصاص داده‌اند، به‌طوری‌که راهی برای عبور عابران به‌ویژه دانش آموزان باقی نگذاشته‌اند.

کارواش‌هایی که کم هم نیستند و اگر چهارراه «سادات» به سمت چهارراه فرمانداری و ازآنجا به خیابان سپاه را ورانداز کنی با ماشین شویی‌های بسیاری روبه‌رو خواهی شد که همگی کاروکاسبی خود را به پیاده‌روها کشانده‌اند، و نیز مغازه‌های تعمیر موتورسیکلت‌هایی که موتورهای بسیاری را وسط پیاده‌روها چیده و اجازه عبور را از رهگذران گرفته‌اند.

گویی مغازه‌داران دریافته‌اند که پیاده‌رو هم جزئی از «چهاردیواری اختیاری» مغازه‌هاست و می‌توانند بساط کاسبی خود را در آن پهن کنند.

برخورد با سد معبر را شروع کرده‌ایم!

علی نجات نورعلی شهردار کوهدشت در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه چندین روز است درزمینهٔ برخورد با سد معبر اقداماتی را آغاز کرده‌ایم ادامه می‌دهد: برای جلوگیری از سد معبر از وزنه‌های بتونی استفاده می‌کنیم به‌طوری‌که ابتدا به عوامل ایجاد سد معبر اخطار می‌دهیم بعد از وزنه‌های بتونی به نام «نیوجرسی» استفاده می‌کنیم.

وی بابیان اینکه برخی موتورسیکلت فروشی‌ها به معضلی برای سد معبر شهر تبدیل‌شده‌اند، می‌گوید: به صاحبان این مغازه‌ها چند روز مهلت داده‌ایم و اگر ظرف چند روز آینده جمع نکنند طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

شهردار کوهدشت عنوان می‌کند: کارواش‌ها معمولاً در حاشیه قرار دارند اما ظرف روزهای آینده به سراغ آن‌ها می رویم که در سطح شهر بی‌نظمی ایجاد نکنند.

وعده‌هایی دیگر از زبان شهرداری دیگر تکرار می‌شود اما این زخم سد معبراست که همچنان بر«گرده» کوهدشت باقی‌مانده و هرروز بیشتر سرباز می‌کند تا راه را بر رهگذرانی ببندد که حق‌دارند از پیاده‌روها بگذرند تا به ضربه سنگین سپر خودرویی نقش خیابان نشوند، موضوعی که بارها دیده‌شده و کسی تقصیر را بر گردن سد معبر پیاده‌روها نینداخته است.

به‌هرروی مشکل سد معبر کوهدشت جدی است و در شهری با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت نمی‌توان پیاده‌روهای مسدود را همچنان بی‌خیال شد و حق عبور را از عابران گرفت، باشد که وعده یک شهردار، عاقبت، جامه عمل پوشیده و این زخم کهنه برای همیشه از خیابان‌های کوهدشت کنده شود.