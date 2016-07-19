فوتی بر اثر تب کریمه کنگو در مازندران نداشتیم

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال ۱۰ نفر مظنون به بیماری تب کریمه کنگو در استان بوده‌اند و بیماری چهار نفر نیز تأییدشده بود اظهار داشت: این بیماران سلامتی خود را به دست آورده‌اند و هیچ فوتی نداشتم.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۲۰ نفر مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو بودند که متأسفانه دو نفر جان خود را ازدست‌داده بودند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابیان اینکه علائم تب کریمه کنگو، مشابه سرماخوردگی، آنفولانزا و درنهایت خونریزی را به همراه دارد، اضافه کرد: ویروس این بیماری از طریق تماس پوست بدن زخمی بادام مبتلابه این بیماری منتقل می‌شود و دامداران، قصابان، کارگران کشتارگاه‌ها و دامپزشکان ازجمله افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند.

دکتر اعرابی، سم‌پاشی مجموعه نگهداری دام را یکی از راهکارهای اصلی و کنترل این بیماری عنوان کرد و افزود: راههای پیشگیری از این بیماری خودداری از تماس کنه در دام‌های آلوده است و حتماً باید دام در کشتارگاه‌ها ذبح شود و قبل از مصرف گوشت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد: بهترین راه برای پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو رعایت بهداشت فردی است.