مرگ ناشی از حوادث کار در مازندران ۱۳ درصد کمتر شد

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث کار در استان در سال جاری گفت: در بهار امسال ۱۴ نفربر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از مجموع متوفیات ناشی از حوادث کار در سه ماه نخست امسال ۹ نفر براثر سقوط از بلندی و سه نفربر اثر برق‌گرفتگی و دو نفر برخورد جسم سخت فوت کردند.

وی بیان داشت: مرگ‌های ناشی از حوادث کار در سه ماه نخست امسال در ماههای خرداد با شش مورد، فروردین و اردیبهشت هرکدام با چهار مورد در مراکز پزشکی قانونی به ثبت رسید و شهرستان‌های بابل با چهار و آمل با سه نفر بیشترین آمار تلفات ناشی از حوادث کار سه ماه نخست امسال در بین شهرستان‌های استان داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بابیان اینکه ۱۳ نفر از متوفیان دارای ملیت ایرانی و یک نفر غیر ایرانی هستند افزود: سنین ۲۱ تا ۴۰ سال با شش مورد و ۴۱ تا ۵۰ با چهار مورد دارای بیشترین فوتی هستند.

لازم به ذکر است سال گذشته (۹۴) در مازندران تعداد ۹۵ در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داند.