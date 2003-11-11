اتحاديه اروپا از ايران خواست به تعهدات خود پايبند باشد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اما ادوين سخنگوي كريس پاتن كميسر امور خارجي اتحاديه اروپا امروزبه خبر نگاران گفت : البته ايران به روشني تمايل خود را براي امضاي پروتكل الحاقي پيمان ان .تي. پي اعلام كرده است كه اين بسيار خوشحال كننده است .
وي افزود : ما معتقديم كه اين اقدام ايران هم به نفع خودش است و هم به نفع جامعه بين المللي وما همچنين مي خواهيم كه اعمال و گفتار ايران با تعهداتش و موافقت براي تعليق غني سازي اورانيم يكسان باشد.
اتحاديه ارو پا امروز از ايران خواست كه به تعهدات خود مبني بر بازرسي اعلام نشده از سوي بازرسان هسته اي سازمان ملل و تعليق غني سازي اورانيم پايبند باشد .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اما ادوين سخنگوي كريس پاتن كميسر امور خارجي اتحاديه اروپا امروزبه خبر نگاران گفت : البته ايران به روشني تمايل خود را براي امضاي پروتكل الحاقي پيمان ان .تي. پي اعلام كرده است كه اين بسيار خوشحال كننده است .
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