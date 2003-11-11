اتحاديه اروپا از ايران خواست به تعهدات خود پايبند باشد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اما ادوين سخنگوي كريس پاتن كميسر امور خارجي اتحاديه اروپا امروزبه خبر نگاران گفت : البته ايران به روشني تمايل خود را براي امضاي پروتكل الحاقي پيمان ان .تي. پي اعلام كرده است كه اين بسيار خوشحال كننده است .

وي افزود : ما معتقديم كه اين اقدام ايران هم به نفع خودش است و هم به نفع جامعه بين المللي وما همچنين مي خواهيم كه اعمال و گفتار ايران با تعهداتش و موافقت براي تعليق غني سازي اورانيم يكسان باشد.

