  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۸:۵۵

خبرگزاري فرانسه :

اتحاديه اروپا از ايران خواست به تعهدات خود پايبند باشد

اتحاديه ارو پا امروز از ايران خواست كه به تعهدات خود مبني بر بازرسي اعلام نشده از سوي بازرسان هسته اي سازمان ملل و تعليق غني سازي اورانيم پايبند باشد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اما ادوين سخنگوي كريس پاتن كميسر امور خارجي اتحاديه اروپا امروزبه خبر نگاران گفت : البته ايران به روشني تمايل خود را براي امضاي پروتكل الحاقي پيمان ان .تي. پي اعلام كرده است كه اين بسيار خوشحال كننده است .
وي افزود : ما معتقديم كه اين اقدام ايران هم به نفع خودش است و هم به نفع جامعه بين المللي وما همچنين مي خواهيم كه اعمال و گفتار ايران با تعهداتش و موافقت براي تعليق غني سازي اورانيم يكسان باشد.

کد مطلب 37176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها