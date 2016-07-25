خبرگزاری مهر- گروه استان ها: کتاب «محله سبزه مشهد گرگان» نوشته محمد انصار توسط انتشارات نشر پیک ریحان منتشر و راهی کتابفروشی ها شد.

این کتاب از بخش های متنوعی برخوردار است. پس از دیباچه ای کوتاه، از وجه تسمیه و رویدادهای محله سبزه مشهد سخن گفته می شود. درباره وجه تسمیه سبزه مشهد چهار نظر گفته شده است. گزارش های مربوط به رویدادهای محله اندک است و از دوران پهلوی آغاز می ­شود، این محله گذرگاه ها و محلات فرعی دارد که عبارتند از: محلات سرچشمه، سرپیر، دباغان، چهارشنبه ای و نقاره چیان.

بنا به اذعان نویسنده در مقدمه کتاب، این اثر می بایست زودتر از این ها به چاپ می رسید اما دشواری های خاص کار پژوهش و حساسیت شخص نویسنده مانع آن شد.

تاریخ وجود محله ای به این نام، با ساختاری مستقل در شهر روشن نیست قدیمی ترین سندی که تا کنون یافت شده و نام محله سبزه مشهد در آن آمده، مربوط به نیمه اول قرن سیزدهم هجری است اما آثاری دیگری هست که قدمت محله را به شش قرن می رساند، مانند درخت چنار. اما اگر روایت ورود امام حسن عسکری به گرگان را صحیح بدانیم می توانیم بگوییم که قدمت محله به هزار سال پیش برمی گردد. چون در همین محله بوده که مردم با آن امام همام دیدار کرده اند.

پس از آشنایی کلی با محله نوبت به معرفی یکایک اماکن موجود می رسد. تکایا مهم ترین عنصر هر محله است لذا اولین موضوع بحث به این امر اختصاص می یابد. در این محله ۱۳ تکیه وجود دارد. خانه های ثبتی محله که هر دو مربوط به اواخر دوران قاجار است، شامل خانه های دائمی و اسدی پور می شود .

زیباترین عنصر شناخته شده محله، درخت چنار سبزه مشهد با قدمتی بالغ بر ۶ قرن می باشد؛ عناصری هم در این محله بودند که به مرور زمان از بین رفتند مانند حمام کفش دوزان و کاروانسرای مهدی جهود. در این محله عناصر جدیدی مانند زورخانه پوریای ولی، انجمن نویسندگان هوران، آرامگاه لطفی پدید آمدند، معرفی ساکنین و شهدای محله از نکات جالب توجه کتاب است.

کتاب محله سبزه مشهد گرگان به قلم محمد انصار و به همت نشر پیک ریحان در ۲۱۶ صفحه منتشر شده است.