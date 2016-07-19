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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

باند قاچاقچیان اشیاء عتیقه تقلبی در خرم‌آباد منهدم شد

باند قاچاقچیان اشیاء عتیقه تقلبی در خرم‌آباد منهدم شد

خرم آباد - فرمانده انتظامی خرم آباد از انهدام یک باند قاچاقچی اشیاء تقلبی عتیقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۰ قلم اشیاء تقلبی تاریخی از قاچاقچیان اشیاء عتیقه در خرم آباد کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: این اشیاء تقلبی که به شکل ماهرانه ای ساخته شده اند شامل اشیاء تزیینی، آیینی، کاربردی و چند قلم شی مینیاتوری است.

وی ادامه داد: این اشیاء اغلب از جنس مس هستند و با پتینه کردن آنها به شکل برنز درآمده اند و قرار بود به قیمت دو میلیارد تومان به فروش برسند.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ روز می شود که رصد اطلاعاتی ما در رابطه با فعالیت این قاچاقچیان ادامه دارد عنوان کرد: این افراد اقدام به ساخت و تهیه و فروش ۳۰ قطعه اشیاء به ظاهر تاریخی کرده بودند.

فرمانده انتظامی خرم آباد بیان داشت: خوشبختانه توانستیم این ۳۰ قطعه شی را که به صورت تاریخی ساخته شده و قصد فروش آنها را در سطح شهرستان داشتند را کشف کنیم.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه توانستیم دو نفر از این باند پنج نفره را دستگیر کنیم و سه نفر از آنها تحت تعقیب هستند، گفت: تلاش خواهیم کرد که آن سه نفر نیز دستگیر شوند.

کد مطلب 3717613

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