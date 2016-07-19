جشنواره هنرهای فنی حرفه ای دانش آموزان کشور در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جشنواره هنری فنی و حرفه ای کشور در حالی از صبح سه شنبه به میزبانی فنی و حرفه ای سمنان آغاز شد که ۳۰۰ هنرجو در ۱۱رشته شامل گرافیک، نقشه‌کشی معماری، طراحی و دوخت، صنایع‌دستی، نقاشی، پویانمایی(انیمیشن)، سرامیک و ... و ۴۷زمینه هنری در سه هنرستان استان سمنان به مدت سه روز باهم به رقابت خواهند پرداخت.

در این جشنواره ۳۹۶اثر با هم به رقابت می پردازند که ۲۰۰ اثر برگزیده در بخش هنرآموز و ۱۹۶ اثر در بخش هنرجو به نمایش گذاشته می شوند.

آثار برتر معرفی می شوند

معاون فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش درباره این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در این جشنواره سه روزه، ۳۹۶ اثرهنر جویان از ۲۸استان کشور به رقابت می پردازند ودر نهایت چهار اثر برتر هر رشته معرفی می شوند.

مهدی کاظمی با اشاره به نحوه گزینش حضار در این جشنواره، ابراز داشت: دانش آموزان حاضر در این جشنواره نفرات برتر رقابت های درون استانی فنی و حرفه ای هستند که در قالب ۲۷استان در کنار فنی و حرفه ای سمنان به عنوان میزبان در رده کشوری به مدت سه روز با هم به رقابت می پردازند.

وی درباره اهداف وزارت آموزش و پرورش دربرگزاری چنین جشنواره هایی، افزود: هنرهای تجسمی دریایی بیکران از خلاقیت، بیان ایده، تفکر، روایت و احساس هستند که می توان با خلق آنها پیامی را انتقال داد لذا شکوفایی استعدادهای جوان، رساندن پیام های اجتماعی و فرهنگی مانند مقابله با بحران آب و محیط زیست، چالش های موجود در کشور مانند اشتغال و ... در کنار ایجاد فضای رقابت و رفاقت در بین دانش آموزان سراسر کشور که با یک هدف گردهم آمده اند، از اهداف این جشنواره است.

سمنان میزبان ۲۷ استان کشور است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابت بیش از ۳۰۰ هنرجو از صبح امروز، بیست و نهم تیرماه ۹۵آغاز و تا واپسین روز ماه جاری در سه هنرستان سطح استان ادامه خواهد یافت.

محمدرضا جهان با بیان اینکه هنرجویان حاضر در این جشنواره از ۲۸استان ایران هستند، بیان داشت: سه شهر سمنان، دامغان و شاهرود میزبان این دانش آموزان خواهند بود.

وی افزود: برای بخش های جانبی این جشنواره نیز برنامه ریزی مناسبی مانند دیدار از مناطق تاریخی، طبیعی و گردشگری استان سمنان تدارک دیده شده است.