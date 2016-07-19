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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

با حضور معاون وزیر کشور؛

کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت درکرمانشاه آغاز شد

کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت درکرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه- کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت درکرمانشاه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت صبح امروز سه شنبه با حضور نجار معاون وزیر کشور و رئیس مدیریت بحران و همچنین مسئولان استانی در سالن بهمن دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد کرمانشاه آغاز به کار کرد.

این کنگره به مدت سه روز طی روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ تیر ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

۲۵۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده و بیش از ۵۰۰ نفر از صاحب نظران سراسر کشور در آن حضور دارند.

برگزاری نمایشگاه، کارگروه های  بحران مدیریت زیارتی، تمرین در مدیریت بحران و عملیات احیای قلبی ریوی از از برنامه های جانبی این کنگره است.

در این کنگره علاوه بر ایراد سخنرانی های علمی اساتید داخل کشور، اساتید مدعو خارج از کشور نیز حضور دارند و مطالب علمی در دو بخش سخنرانی و پوستر به اطلاع شرکت کنندگان می رسد.

کد مطلب 3717626

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