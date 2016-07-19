مسن ترین امام جمعه کشور درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی هاشمی در شهر خاوران شهرستان جهرم استان فارس مسن ترین امام جمعه کشور بود.

حجت الاسلام هاشمی ۹۶ سال داشت و به علت کهولت سن دوشنبه شب به دیدار باقی شتافت.

مراسم تشییع متعاقبا اعلام می شود.