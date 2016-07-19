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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

مسن ترین امام جمعه کشور درگذشت

مسن ترین امام جمعه کشور درگذشت

جهرم- مسن ترین امام جمعه کشور در شهر خاوران استان فارس درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی هاشمی در شهر خاوران شهرستان جهرم استان فارس مسن ترین امام جمعه کشور بود.

حجت الاسلام هاشمی ۹۶ سال داشت  و به علت کهولت سن دوشنبه شب به دیدار باقی شتافت.

مراسم تشییع متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 3717668

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