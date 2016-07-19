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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر:

دشمن از همدلی شیعه و سنی می‌ترسد/ وحدت ما دشمن را منزوی می‌کند

دشمن از همدلی شیعه و سنی می‌ترسد/ وحدت ما دشمن را منزوی می‌کند

بوشهر - فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر با بیان اینکه دشمن از همدلی شیعه و سنی می‌ترسد، گفت: وحدت شیعه و سنی دشمن را منزوی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی صفری صبح سه‌شنبه در همایش وحدت شیعه و سنی و ایستادگی درمقابل دشمنان با تاکید بر اینکه وحدت بین شیعه و سنی یک ضرورت عقلی و لازم است، اظهار داشت: کشورهای غربی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌های بسیاری را برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند که اختلاف‌افکنی بین شیعه و سنی یکی از آن موارد اصلی است.

صفری ادامه داد: اهل تسنن و شیعه شهرهای مرزی، با توجه به ارتباطاتی که با اهل سنت کشورهای همسایه دارند، می‌توانند سفیران دوستی و منادیان تعامل اسلامی مردم ایران با فرق مذهبی باشند.

وی بیان داشت: وحدت، بهترین دفاع در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان است که از همدلی شیعه و سنّی می‌ترسند.

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر تاکید کرد: نهادینه کردن وحدت در جامعه ایران اسلامی که از تعدد قومیت‌ها و مذاهب برخوردار است، اقداماتی فراتر از حرف و شعار می‌خواهد که مردم خودشان آن را به خوبی ارائه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: همه علما و اهل شیعه و سنی دست دشمن را به وضوح در بین این تفرقه‌هایی که سعی دارند به آن دامن بزنند می بینند و هیچ چیزی نمی‌تواند برادری شیعه و سنی را بر هم بزند.

صفری با تاکید بر اینکه وحدت شیعه و سنی دشمن را منزوی خواهد کرد، افزود: وحدت بهترین وسیله برای همدلی بیشتر در جامعه است که با نگاه تیزبینانه امام راحل این حرکت تعیین شد و موجب محکم‌تر شدن پایه‌های وحدت و برادری بین مسلمانان کشور شده است.

کد مطلب 3717671

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