ایتالیا دوست داشت با ما بازی کند/ چرا از نبود مصر خوشحال باشیم؟

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه روزهای گذشته‌اش با رئیس و مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: خوشبختانه آقای تاج قبل از جام جهانی پیگیر وضعیت تیم ملی بوده و حضورش در جلسات، مایه مباهات است. او دوست دارد به تیم ملی کمک کند. همه در تلاش هستند تا کارهای تیم ملی روبراه شود ولی شرایط سخت است چون اردوهای زیادی قبل از جام جهانی نداریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: تنها دغدغه ما در حال حاضر برگزاری بازی تدارکاتی بیشتر است. دلمان می‌خواهد قبل از جام جهانی بیشتر بازی کنیم که کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال پیگیر این درخواست هستند.

ناظم الشریعه درباره احتمال برگزاری بازی تدارکاتی در کشور کلمبیا چند روز قبل از جام جهانی، تصریح کرد: باید ببینیم شرایط تیم ملی تا آن موقع چطور است. اگر به هماهنگی و اهداف مدنظر برسیم که دیگر در کلمبیا بازی نمی‌کنیم.

وی درباره اینکه گفته می‌شود کادر فنی تیم ملی از کناره گیری مصر از تورنمنت تایلند و جایگزینی ژاپن در این رقابتها خوشحال است، تاکید کرد: چرا باید از کناره گیری مصر خوشحال باشیم؟ اصلا اینطور نیست. با توجه به گروهبندی مسابقات جام جهانی، این امکان هست که در صورت صعود به تیم مصر بخوریم. برای همین بازی نکردن با مصر قبل از جام جهانی از این نظر خوب است ولی اینکه بخواهیم خوشحال باشیم و هورا بکشیم، اینطور نیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال با اشاره به درخواستش برای بازی با کشورهای مختلف، گفت: ما به روسیه، اوکراین و حتی ایتالیا نامه زدیم ولی بازی با آنها میسر نشد. ایتالیا دوست داشت با ایران بازی کند ولی اعلام کردند که با توجه به زمان کم تا شروع جام جهانی قصد دارند با تیم ساده‌تری بازی کنند.

ناظم الشریعه در پاسخ به این سئوال که آیا از کادر فنی تیم ملی فوتسال همانند کادر فنی تیم ملی فوتبال درباره لباس‌های ملی پوشان نظرخواهی شده است یا خیر؟ تصریح کرد: همان بار اول که لباس‌های جدید را به ملی پوشان دادند، اعتراض کردیم و گفتیم که کیفیت لباس‌ها خوب نیست. قرار شد کیفیت لباس‌ها بیشتر شود.