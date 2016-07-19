آخرین جزئیات از جشنواره عکس برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهنما مدیر این دوره از جشنواره عکس برج میلاد تهران با بیان این مطلب افزود: هدف از دومین دوره جشنواره بین المللی برج میلاد تهران معرفی نماد ملی ایرانیان در عرصه بین الملل، یاری گرفتن از هنر جهت معرفی برج میلاد، ثبت جلوه های ویژه از معماری نوین نماد ملی و ایجاد فضای پرشور و صمیمی بین هنرمندان و همچنین برگزاری نمایشگاه از آثار فاخر و دستیابی به آثار ارزشمند هنرمندان است.

وی با بیان اینکه شرکت در این دوره از جشنواره برای تمامی هنرمندان و علاقه مندان به هنر عکاسی آزاد است، تصریح کرد: این دوره از جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی خواهد بود که در بخش اصلی عکس ها باید تجهیزات حرفه ای و در بخش جنبی عکاسی با تلفن همراه است و هر فرد می تواند در هر بخش با ارسال ۵ اثر در یکی از بخش ها شرکت کنند.

رهنما با توضیح اینکه مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریور ماه خواهد بود و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، تصریح کرد: آثار پذیرفته شده در این دوره در قالب نمایشگاهی از تاریخ اول تا نهم مهرماه در گالری برج میلاد تهران در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان عنوان کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره می توانند فایل آثار خود را در سایت www.miladfestival.ir بارگذاری و یا به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، بزرگراه شهید حکیم، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، ورودی بزرگراه شهید همت، کنار گذر اختصاصی برج میلاد ارسال کنند.