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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

یک هفته تمدید شد؛

مهلت ثبت آثار درسامانه الکترونیک هشتمین جشنواره بین المللی فارابی

مهلت ثبت آثار درسامانه الکترونیک هشتمین جشنواره بین المللی فارابی

دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی مهلت ثبت آثار پژوهشـگران داخلی در حوزه علـوم انسـانی و اسـلامی را در سامانه این جشنواره یک هفته تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی به دلیل تماس های علاقه مندان به ثبت و ارسال آثار، یک هفته زمان ثبت اثر در سامانه را تمدید و اعلام کرده است که این مدت قابل تمدید مجدد نیست.

تمامی پژوهشـگران حوزه علـوم انسـانی و اسـلامی تنها  تا پایان روز چهارشنبه ششم مرداد ماه ۱۳۹۵  فرصت دارند، آثار خود را شامل گـزارش نهایی پژوهش، پایان‌نامه و کتاب که در چهار سال گذشته (از ابتدای فروردین ۱۳۹۱ تا پایان اسفند ۱۳۹۴) انجام شده است، در سایت این جشنواره ثبت کنند.

دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی تاکنون ۲۲۲۳ اثر را ثبت کرده است.

کد مطلب 3717689

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