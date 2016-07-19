غلامرضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶۷ مزرعه تولید ماهی سرد آبی، گرم آبی و زینتی در استان وجود دارد که سالانه یک هزار و ۴۷۰ تن ماهی از این واحدها ماهی تولید می‌شود.

حجی پور افزود: از این تعداد مزرعه تولید ماهی در استان ۶۲ واحد با تولید سالانه یک هزار و ۲۰۰ تن مربوط به ماهی سرد آبی و ۹۷ مزرعه با تولید ۲۷۰ تن در سال مربوط به ماهی گرم آبی است.

وی تصریح کرد: چهار مزرعه تولید ماهی زینتی با تولید ۶۵ هزار قطعه در سال و چهار مزرعه حد واسط با تولید سه میلیون و ۲۰۰ قطعه ماهی در استان فعالیت می‌کنند.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سرد آبی و ۶۰ هزار قطعه ماهی گرم آبی در مزرعه پرورش ماهی خراسان شمالی تولیدشده است.

حجی پور اظهار داشت: در سال گذشته یک‌میلیون و ۷۱۰ هزار قطعه بچه ماهی سرد آبی و ۱۶۰ هزار قطعه ماهی گرم آبی تولید شد.

وی تصریح کرد: شهرستان شیروان با تولید ۴۰۵ تن ماهی در سال بیشترین میزان تولید ماهی و راز و جرگلان کمترین میزان تولید ماهی در استان را دارد.

این مسئول افزود: بیشترین نوع ماهی سرد آبی تولیدشده در استان قزل‌آلا و رنگین‌کمان و در مزرعه پرورش ماهی گرم آبی چهار نوع ماهی کپور بیشترین نوع ماهی تولیدشده هستند.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان گفت: هم‌اکنون سرانه مصرف گوشت ماهی در استان ۷.۱ کیلوگرم به ازای هر نفر است که این میزان در کشور ۹.۵ کیلوگرم است.

وی با اشاره به اینکه در استان ۶ هزار و ۴۸۱ منبع آب وجود دارد، اظهار کرد: از این مقدار منابع آب ۲۸ هزار لیتر در ثانیه آب جریان دارد که شامل چاه، قنات و ... است.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان افزود: با توجه به این مقدار منبع آبی در استان، می‌توان ۱۱ هزار تن ماهی در سال تولید کرد اما در حال حاضر فقط یک هزار و ۴۷۰ تن تولید داریم که از این میانگین بسیار عقب هستیم.