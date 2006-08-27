مشمولان غايب از ادامه تحصيل محروم مي شوند / فرصت 6 ماهه دانشجويان مشمول از زمان فارغ التحصيلي محاسبه مي شود

سردار بهمن كارگر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: بر اساس قانون ، به افراد ذكور ايراني از اول فرودين ماه سالي كه وارد سن 19 سالگي مي شوند ، مشمول گفته مي شود و اين افراد كاري به روز و ماه تولدشان ندارند.

به گفته وي ، سال اول ، سال احضار بوده و سال بعد از آن سال اعزام است و مشمولاني كه در موعد مقرر نسبت به دريافت برگه اعزام يا به خدمت سربازي اقدام نكنند ، غايب محسوب مي شوند. البته در مواردي كه سازمان وظيفه عمومي اعزام افراد معرفي شده را به تاخير بياندازد اين امر غيبت محسوب نخواهد شد.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا همچنين تصريح كرد: سه ماه اضافه خدمت ، ممانعت از ادامه تحصيل تا زمان پايان خدمت سربازي و عدم برخورداري از معافيت هاي كفالت از جمله مجازات هاي تعيين شده براي غائبان از خدمت سربازي است.

وي همچنين با اشاره به جدول تاريخ اعزام به خدمت مشمولان گفت: مشمولان متناسب با مدرك تحصيلي و ماه تولد ، در يكي از روزهاي سال به خدمت سربازي مي روند.

بر اساس اين جدول، افراد زير ديپلم نوزدهم ماه تولد سال اعزام وارد خدمت سربازي مي شوند. همچنين افرادي كه خردادماه ديپلم خود را اخذ كرده و ماه تولد آنها سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال است به ترتيب هيجدهم آبان ، آذر ، دي و بهمن ماه سال اعزام ، مشغول انجام خدمت سربازي مي شوند.

به گزارش مهر ، مشمولاني كه در ماه هاي شهريور و دي ديپلم خود را اخذ كرده يا جزو مردودين دي ماه هستند به ترتيب در هيجدهم اسفند اعزام و 18مهر و 19 تير سال بعد از اخذ ديپلم به خدمت اعزام مي شوند.

همچنين ديپلمه ها و افراد زير ديپلم غايب به ترتيب در هيجدهم و نوزدهم اولين اعزام ، به خدمت فرا خوانده مي شوند.

بر اساس جدول مزبور افراد فوق ديپلم اول ماه هاي زوج (يكم ارديبهشت ، يكم تير و...) و مشمولان ليسانس ، فوق ليسانس و دكترا ، دوم ماه هاي زوج به خدمت اعزام مي شوند.