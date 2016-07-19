با روش ذخیره سازی اتم به اتم؛ تمام کتابهای جهان در یک تمبر ذخیره می‌شوند!

محققین هلندی، شیوه ای را ابداع کرده اند که می توان به صورت اتم به اتم داده ها را ذخیره سازی کرد.