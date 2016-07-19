۲۰۰ پرونده «فتنه ۸۸» در دادسرای نظامی مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله بهرامی در مراسم تودیع و معارفه دادستانی جدید، گفت: در سال ۸۸ که دادستان نظامی استان تهران بودم، با فتنه سنگینی روبرو شدیم که اگر تدبیر رهبری و هوشیاری ملت نبود، می‌توانست مشکلات بسیار زیادی ایجاد کند.

وی با اشاره به پرونده‌هایی که در سال ۸۸ به دادستانی نظامی استان تهران ارسال شده بود، گفت: پرونده‌های ارسالی در آن سال به خوبی رسیدگی شد به‌طوری‌که همکاران زیادی در حل و فصل مشکلات کمک کردند و قریب به ۲۰۰ پرونده که از سطح خیابان به سازمان شکایت شده بود، در یک شعبه رسیدگی و همگی در دادسرا بررسی و مختومه شد.

دادستان سابق نظامی استان تهران افزود: به خاطر دارم زمانی در دادسرای نظامی تهران، قضات یکسری پرونده را می‌گرفتند که همراه نداشت به همین خاطر طرحی را به نام ارجاع به ضابط طراحی کردیم که طی آن پرونده‌هایی از نیروهای مسلح در خصوص فرار از خدمت به آنجا آمده و ثبت می‌شد و در نهایت معاون دادستان نظامی تهران، این پرونده‌ها را به یگان‌ها ارجاع می‌داد تا افراد دستگیر شوند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: بیش از ۴۵ هزار پرونده در طول این مدت از سال ۸۸ تا ۹۵ در سازمان قضایی نیروهای مسلح ثبت شد که بیش از نیمی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده است.

بهرامی در خصوص وضعیت پرونده‌های نظامی در انتخابات نیز گفت: برای اینکه در امر انتخابات مشکلی به وجود نیاید، قبل از انتخابات همکاران به تمام کلانتری‌ها رفته و در هر منطقه تذکرات لازم را دادند و در مجموع انتخابات و در هر دو مرحله حتی یک تخلف نظامی نیز نداشتیم.

وی تصریح کرد: همکاری و تعامل دوسویه‌ای با نیروهای مسلح داریم و همچنین آگاه‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم را سرلوحه کار خود قرار دادیم.

در ادامه این مراسم غلامعباس ترکی دادستان نظامی جدید استان تهران بر آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی دقیق و تلاش همراه با بصیرت در کنار اقتدار عالمانه برای تحقق قوه قضائیه صد درصد انقلابی از جمله برنامه‌هایی است که پیگیر آن هستیم.