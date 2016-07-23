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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰:۰۱

برای شبکه کودک و نوجوان

کارگردان «سنجد» عروسک‌های جدید آورد/ پیش‌تولید «مهمان داریم»

کارگردان «سنجد» عروسک‌های جدید آورد/ پیش‌تولید «مهمان داریم»

امیر فیضی کارگردان مجموعه «سنجد» قرار است یک مجموعه عروسکی در شبکه کودک و نوجوان به تولید برساند که در ۶۰ قسمت ۲۲ دقیقه ای طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه مجموعه عروسکی «مهمان داریم» به کارگردانی امیر فیضی و تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی در شبکه کودک و نوجوان به تصویب رسیده است.

این مجموعه قرار است در ۶۰ قسمت ۲۲ دقیقه ای ساخته شود که چهار تا پنج عروسک و یک بازیگر خواهد داشت.

امیر فیضی کارگردان «سنجد» بود که در این سال ها بیشتر در حوزه ساخت انیمیشن فعالیت داشته است.

این مجموعه در گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما ساخته می شود و به موضوعاتی از جمله سبک زندگی، آداب مشارکت در زندگی جمعی، مهمانداری کردن و.. می پردازد. 

همچنین در این مجموعه در قالب نمایشی به مشکلاتی که در مسیر تعلیم و تربیت کودکان وجود دارد، پرداخته می شود.

پیش تولید این مجموعه عروسکی به تازگی آغاز شده است و قرار است تا شهریور ماه تولید آن نیز کلید بخورد. همچنین پخش «مهمان داریم» برای مهر ماه در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3717743
عطیه موذن

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