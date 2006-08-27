مراقبت هاي پس از خروج نوجوانان بزهكار از زندان ضعيف است

ربابه قادري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اغلب نوجواناني كه به دليل ارتكاب جرم راهي كانون اصلاح و تربيت مي شوند خانواده هاي سالمي ندارند و حداقل يكي از اعضاي خانواده سابقه زندان دارد. بنابراين بازگشت به چنين محيطي به صلاح نوجوان نيست و احتمال بازگشت مجدد آن به زندان وجود دارد.

وي گفت: مراكز مراقبت پس از خروج در حال حاضر در ارتباط با نوجوانان بزهكار چندان فعال نيست و اين امر باعث شده در عدم بازگشت مجدد نوجوانان به زندان اين وجود اين مركز چندان كارايي نداشته باشد.

قادري تصريح كرد: مراكز مراقبت پس از خروج به عنوان راهكار اساسي در ممانعت از بازگشت مجدد زندانيان به اعمال بزه محسوب مي شود. بنابراين بايد به دنبال راهكارهاي اساسي در جهت افزايش نظارت اين مراكز به خصوص در ارتباط با نوجوانان در كشور باشيم.

سرپرست مجتمع قضائي اطفال خاطر نشان كرد: در صورتي كه فعاليت اين مراكز گسترده تر شود به طور حتم علاوه بر كاهش جرائم ، ميزان ورودي نوجوانان به زندان نيز كاسته خواهد شد.