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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

با حضور سردار دهقان؛

۸ فروند بالگرد به دستگاه‌های لشکری و کشوری تحویل داده شد

۸ فروند بالگرد به دستگاه‌های لشکری و کشوری تحویل داده شد

۸ فروند بالگرد توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دستگاه‌های لشکری و کشوری تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در یکصدو بیست و دومین روز از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ۸ فروند بالگرد که کار ساخت و تعمیرات اساسی آن در شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شده است به دستگاه های لشکری و کشوری تحویل داده شد.

بالگردهای نظامی و امدادی تحویل داده شده عبارتند از : ۵ فروند بالگرد۴۱۲EP منطبق با فناوری های روز دنیا برای بهره برداری در سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تعمیر اساسی اولین فروند بالگرد میل ۱۷۱ و تحویل آن به نیروی زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز اتمام ساخت ۲ فروند بالگرد ۲۰۶ و۲۱۴ که با انجام مراحل تست پروازی آماده تحویل به نیروی زمینی سپاه پاسداران است.

کد مطلب 3717769

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