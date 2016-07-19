به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در یکصدو بیست و دومین روز از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ۸ فروند بالگرد که کار ساخت و تعمیرات اساسی آن در شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شده است به دستگاه های لشکری و کشوری تحویل داده شد.

بالگردهای نظامی و امدادی تحویل داده شده عبارتند از : ۵ فروند بالگرد۴۱۲EP منطبق با فناوری های روز دنیا برای بهره برداری در سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تعمیر اساسی اولین فروند بالگرد میل ۱۷۱ و تحویل آن به نیروی زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز اتمام ساخت ۲ فروند بالگرد ۲۰۶ و۲۱۴ که با انجام مراحل تست پروازی آماده تحویل به نیروی زمینی سپاه پاسداران است.