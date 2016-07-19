به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و بنیاد ملی نخبگان‌ تدوین شده و در حال اجرا است.

این طرح با موضوع «مدلسازی رفتار مکانیکی مواد در ابعاد کوچک» ۲۸ تیرماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. در راستای تحقق این طرح و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم، بنیاد ملی نخبگان با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو از اساتید، متخصصان، کارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور فعال در حوزه فناوری نانو برای سخنرانی در موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت می‌کند.

کامیار محمدداودی در این برنامه درخصوص تاریخچه، اهمیت مساله، مشکلات مدلسازی در ابعاد کوچک، نقش نابجایی‌ها در ایجاد اثر اندازه، مروری بر روش‌های مختلف مدلسازی و نتایج شبیه سازی‌ها ایراد سخنرانی کرد.

وی همچنین در بخشی از این سخنرانی به شرح فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی خویش در این زمینه پرداخت.