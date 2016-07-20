علیرضا سبط احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلمنامه ای که قرار است تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته باشد، گفت: فیلمنامه ای با نام «پیش از بستن چمدان» داریم که ابراهیم فروزش آن را با اقتباس از کتابی به همین نام به نویسندگی مینو کریم زاده به نگارش درآورده است.

وی ادامه داد: این فیلمنامه به طور کامل نوشته شده و خود فروزش کارگردانی آن را بر عهده خواهد گرفت. فیلمنامه برای صدور پروانه ساخت به شورای مورد نظر ارایه شده است و ما منتظر جواب هستیم.

این تهیه کننده با اشاره به طی کردن مقدمات برای دریافت پروانه ساخت اثر عنوان کرد: در صورت دریافت پروانه ساخت خود را برای شروع پیش تولید آماده می کنیم. اکنون مقدمات پیش تولید هم آغاز شده است و چند نفر از عوامل کار مشخص شده اند.

وی با اشاره به عواملی که تاکنون نامشان برای همکاری با این پروژه سینمایی مشخص شده است، اظهار کرد: محمدرضا نجفی مدیرتولید، مرتضی کریمی مدیر تدارکات و مجتبی طاهرخانی برنامه ریز این پروژه هستند و قرار است از اواسط مهر ماه کار را کلید بزنیم تا بتوانیم آن را به جشنواره فیلم فجر در سال ۹۵ برسانیم.

سبط احمدی با اشاره به موضوعاتی که در این فیلم به آنها پرداخته می شود، توضیح داد: این فیلم درباره دختران نوجوان و جوان در جامعه است و به مباحثی چون پرهیز از مهاجرت های کورکورانه، تعلقات خانوادگی و معضلات اجتماعی می پردازد.

این تهیه کننده در پایان اعلام کرد که انتخاب سایر عوامل و بازیگران این اثر ادامه دارد و کل کار در تهران فیلمبرداری خواهد شد.