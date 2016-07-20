به گزارش خبرنگار مهر، از تمرینات این روزهای پرسپولیس پیداست که برانکو ایوانکویچ یازده بازیکن اصلی‌اش را برای مسابقات ابتدایی لیگ شناخته است و در تمرینات نیز برنامه‌های ویژه‌ای را برای آنها در نظر می‌گیرد. برانکو ایوانکویچ قصد دارد از پنج بازیکن جدید در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند.

علیرضا بیرانوند که اولین خرید فصل سرخ‌پوشان محسوب می‌شد، دروازه‌بان اول سرخ‌پوشان در لیگ شانزدهم محسوب می‌شود.

بیشترین تغییر در ترکیب پرسپولیس در خط دفاع صورت خواهد گرفت. سیدجلال حسینی که در بدو ورود مجدد به پرسپولیس بازوبند کاپیتانی را به بازو خواهد بست، رهبر خط دفاع سرخ‌پوشان خواهد بود. محمد انصاری هم که فصل گذشته پدیده پرسپولیس بود و در پست دفاع چپ عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت، دیگر زوج حسینی در قلب خط دفاع خواهد بود. برانکو که از این بازیکن در پست دفاع میانی هم رضایت دارد، در این باره عنوان کرد: انصاری یک ظرفیت ویژه برای پرسپولیس است و در پست دفاع مرکزی هم می‌تواند موق باشد.

پرسپولیسی‌ها که فصل گذشته رامین رضاییان را در پست دفاع راست خود می‌دیدند، پس از جدایی او خیلی نگران هستند تا پرسپولیس از این منطقه ضربه بخورد. صادق محرمی جوان که از ملوان به پرسپولیس آمده، جایگزین رضاییان در دفاع راست خواهد شد. بازیکنی که برانکو از عملکرد وی رضایت کامل دارد و بارها اعلام کرده جای خالی رضاییان را پر خواهد کرد.

محمد آرام طبع با تجربه دیگر بازیکن جدید پرسپولیس خواهد بود که در بدو ورودش به ترکیب اصلی خواهد رسید و در دفاع چپ برای پرسپولیس به میدان خواهد رفت. آرام طبع بازیکن سرعتی است که در بازیسازی هم عملکرد خوبی دارد و با پاس های رو به جلو و خوبی که می‌دهد می‌تواند برای بازیکنان سرعتی که در خط حمله قرار دارند، موقعیت سازی کند.

سرمربی پرسپولیس اما برنامه چندان جدیدی را برای خط هافبک و حمله تیمش تدارک ندیده است و خط هافبک پرسپولیس از همان چهار بازیکن فصل گذشته این تیم تشکیل می‌شود. کمال کامیابی‌نیا، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان و امید عالیشاه چهار بازیکن خط هافبک پرسپولیس خواهند بود.

علی علیپور جوان که در دو فصل اخیر عملکرد خوبی را در خط حمله پرسپولیس از خودش به جای گذاشته، در حداقل چهار مسابقه ابتدایی پرسپولیس مهاجم هدف سرخ‌پوشان خواهد بود. با توجه به اینکه ولادمیر پرومیوف و مهدی طارمی تازه به جمع سرخ‌پوشان اضافه شدند و از نظر بدنی از سایر بازیکنان عقب تر هستند، تا زمانی که به مرز آمادگی با سایر بازیکنان نرسیده‌اند باید نیمکت نشین علی علیپور باشند.

وحید امیری هم که خیلی‌ها از وی به عنوان بهترین خرید پرسپولیس یاد می‌کنند، زوج علی علیپور در خط حمله پرسپولیس خواهد بود. با این حال باید دید که برانکو ایوانکویچ باز هم تا زمان شروع لیگ تصمیم تازه‌ای خواهد گرفت یا از همین بازیکنان در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد.