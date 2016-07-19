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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

دستگیری شکارچی سابقه‌دار در منطقه حفاظت‌شده «سفیدکوه» خرم‌آباد

دستگیری شکارچی سابقه‌دار در منطقه حفاظت‌شده «سفیدکوه» خرم‌آباد

خرم آباد - مسئول منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد از دستگیری شکارچی سابقه دار در این منطقه حفاظت شده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی گشت و کنترل ماموران اجرایی منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد و یگان حفاظت اداره کل محیط زیست لرستان در سطح منطقه و بنا بر گزارش های واصله ماموران اجرایی موفق شدند پس از کمین و تعقیب و گریز متخلفان، شکارچی سابقه داری را که اقدام به شکار یک راس کل کوهی کرده بود، دستگیر کنند.

وی افزود: از این متخلف لاشه یک راس کل کوهی کشف و ضبط شد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل و متخلف برای سیر مراحل قانونی پرونده تخلف، تحویل مراجع قضایی شد.

مسئول منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد ضمن اعلام این مطلب که طبق آخرین مصوبه شوای عالی محیط زیست جریمه شکار هر راس بز کوهی مبلغ ۱۰ میلیون تومان است گفت: از همیاران و علاقمندان به طبیعت و حیات وحش می خواهیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی با شماه۱۵۴۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش کنند.

کد مطلب 3717817

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