شعبانيه وصل

شكواي كوير در تمناي باران چگونه است ؟

دلتنگي جوانه در عقوبت آفتاب چه رنگي است ؟

لحظه شماري اطلسي براي حلول نوازش نسيم ، در كدام تفسير مي گنجد ؟

و تو همان باران و آفتاب ونسيمي ، ما همين كوير و جوانه و اطلسي !



" انتظار " حكايت تازه اي نيست و اين زخم ، سالهاست در نهانخانه وجودمان ريشه دوانيده است .تو همان مبشر نور و سپيده اي و پيشاني ات از تبسم صبح ، سرشار است ." عدالت " در سقاخانه وجودت ، روشني مي نوشد و عشق در كنار نام آسماني ات ، معنا مي پذيرد ...



مولا !

تمام دلتنگي مان را در جمله اي فرياد مي زنيم و با حنجره اي ارغواني صدايت مي زنيم : " عجل علي ظهورك ..."

بي كرانگي ات در فهم دشت ها نمي گنجد و ژرفاي انديشخ آسماني ات را هيچ اقيانوسي درك نمي كند . قرنهاست در دلتنگي ات غوطه وريم و شبهاي بي ستاره ما را هيچ مهتابي جز نام تو روشن نمي سازد !



اگر كلمه قادر بود حق مطلب را درباره ات ادا كند ، ديگر كلمه نبود ، حقيقت بود !



اگر امروز يك چشمه از عدالت تورا در مي يافتيم ، حداقل اينگونه باتو سخن نمي گفتيم ! وروي مهر نمازمان ، نامت را نمي نوشتيم و لحظه هاي غمگين آدينه را به بي پيرايگي كلامت پيوند نمي داديم م، كه همه روزها و لحظه ها تعلق به تو دارد و هيچ جا مي نديده ايم كه از سكر وجودت ، وام نگيرد .



مولا صاحب الزمان (عج)!

آينه هاي وجودمان را به زلالي حضورت آراسته ايم ، تو غايب نيستي و هر چشمي كه حضور آسماني ات را انكاركند ، به طور قطع راهي به دل ندارد و تورا اي بزرگ عدالت گستر واي آموزگار مهرباني و معرفت ، بايد با چشم دل نظاره كرد ! خوشا به حال آنهايي كه تورا يافته اند و در خاكريزهاي بي تكلف وجودشان ، عطر خوش حماسه هايت را حس كرده اند !



خوشا به حال آنهايي كه گلسرخ ياد تورا در بهار سجاده هايشان تنفس مي كنند و اشكهاي فراق را بر چفيه هاي چاك چاك مي بارند !



انسان اگر تورا نداشت ، هيچ نداشت !



تو مي آيي تا مارا به دروازه هاي سبز آسمان نزديك كني ، مي آيي و يك بار ديگر عطرنجات و مهرباني علي (ع) را در كوفه كوچك دلهامان مي پراكني و شمشيرت راه اقيانوس را مي گشايد و بر هيبت پوشالي شب ، خط بطلان مي كشد .



مولا !

چشمهاي خونين فلسطين ، آمدنت را انتظار مي كشد و پنجه آلوده قداره كشان ، كوته انديشان ، چپاولگران و مناديان خفت و ذلت ، برمساحت دلهاي زلال ساكنان كوي ايمان و آزادي ، سايه انداخته است .



تو را با ابهت علي (ع) مي شناسيم در خيبري به رنگ شقايق، رداي محمد (ص) بردوش و عصمت زهرا (س) در نگاه ...

شعبانيه وصل تا هميشه در حسينيه وجودمان زمزمه گر باد ! اي خداوندگار مهدي (عج) تا ظهور آن يگانه بهار عشق ، ساقه سبز انتظار را در دلهامان سبز بدار و اگر لايق بوديم زيارت بالهايمان ر ادر سپيده اشراق حضورش با آتش عشق ، ميسر فرما .



* آمين يا رب العالمين ...

