«مارلوس مورنو» در حال پیوستن به منچسترسیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی می شد که «مارلوس مورنو» مهاجم باشگاه اتلتیکو ناسیونال یکی از بازیکنان تیم فوتبال کلمبیا در مسابقات المپیک «ریو دوژانیرو» در ماه اوت باشد، اما «کارلوس رسترپو» سرمربی این تیم گفت که این بازیکن ۱۹ ساله به باشگاه منچسترسیتی پیوسته است و ممکن است که اجازه حضور در این مسابقات را پیدا نکند.

وی در کنفرانس خبری گفت: «مارلوس» قصد دارد به منچسترسیتی برود و آنها به او اجازه نخواهند داد تا به المپیک بیاید.

اگرچه سیتی این انتقال را تائید نکرده است اما بنا به گزارش ها، آنها با قراردادی به ارزش ۸/۲۳ میلیون پوند با باشگاه سابق این بازیکن به توافق رسیده اند.

«رینالدو روئدا» سرمربی اتلتیکو ناسیونال گفته است که «مورنو» و دیگر بازیکنان این تیم تا بعد از مسابقات «کوپا لیبرتادورس» در باشگاه خواهند ماند. ماه آینده تیم او در یک فینال رفت و برگشتی به مصاف ایندیپندنت از اکوادور خواهد رفت.

«مورنو» با باشگاه های بزرگ اروپایی شامل بارسلونا، منچستریونایتد، بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون مذاکره کرده بود. او هفت بار با پیراهن کلمبیا به میدان رفته است و در بازی نیمه نهایی «کوپا آمه ریکا» در ژوئن که به شکست آنها مقابل شیلی انجامید، به عنوان بازیکن ذخیره یک نیمه به میدان رفت. پیش بینی می شد که «مورنو» برای کسب تجربه به صورت قرضی به باشگاه دیپورتیوو لاکرونیا منتقل شود.

همچنین منچسترسیتی به «کلچی ایهناکو» مهاجم نیجریه ای خود اجازه بازی کردن در المپیک برزیل را نداده است. بر خلاف مسابقات قبلی، باشگاه ها مجبور به آزادسازی بازیکنانشان نیستند.