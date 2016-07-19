به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی اقدامات ارتقا کیفی نان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ دستگاه متولی و ناظر بر کیفیت آرد و نان هستند.

وی افزود: مطابق وعده‌ای که به شهروندان داده شد طی دو سال اخیر بازرسی‌های مداوم از نانوایی‌ها انجام شده و در نتیجه توانستیم مصرف جوش‌شیرین را به سه درصد کاهش دهیم.

فرماندار اردبیل متذکر شد: علاوه بر این کمیت پخت نان نیز با مشکل مواجه بود که برای رفع آن سرانه ۱۲ کیلویی برای هر شهروند به هشت کیلو کاهش پیدا کرد چرا که تا به امروز سرانه مازاد داده می‌شد.

زنجانی افزود: علاوه بر این مجوز آزادپزی صادر شده و هر کجا ظرفیت ایجاد نانوایی وجود دارد با راه‌اندازی آن موافقت شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۵۰ واحد نانوایی تک واحده اضافه کرد: در ادامه با افزایش تعداد نانوایی‌ها به سمت اشباع پیش می‌رویم و در نتیجه در چنین وضعیتی هر نانوایی که فعالیت مناسب و مطلوب دارد باقی مانده و مابقی حذف می‌شود.

فرماندار اردبیل متذکر شد: بر اساس مطالعات صورت گرفته عمده مشکلات گوارشی معده و روده به دلیل کمبود سبوس نان در اردبیل است و این خلأ باید با فرهنگ‌سازی جبران شود.

زنجانی گفت: گرایش شهروندان به مصرف نان سبوس‌دار پایین است و لازم است در خصوص اصلاح سلیقه شهروندان تلاش شود.