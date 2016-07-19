۳۵ مجوز «سقط درمانی» توسط پزشکی قانونی لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نظیفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صدور مجوز سقط درمانی درسه ماهه اول امسال در لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، پنج نفر کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: ۳۵ مجوز سقط درمانی طی سه ماه اول امسال صادر شده، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۴۰ مورد بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان افزود: ۱۳۹ مجوز سقط درمانی در استان لرستان در سال ۹۴ صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۳ با تعداد ۱۵۱ مجوز ۷.۹ درصد کاهش داشته است.

نظیفی بیان کرد: متقاضیان دریافت مجوز با توصیه پزشک بیمار به پزشکی قانونی برای سقط درمانی مراجعه می‌کنند که پزشکی قانونی نیز پس از بررسی مدارک مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

وی اضافه کرد: مجوز سقط‌ درمانی در زمان وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا ناهنجاری‌های جنینی شامل عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین با تأیید سه پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی صادر می‌شود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان تاکید کرد: تمام ناهنجاری‌های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی‌شود و فقط ناهنجاری‌هایی که پس از تولد یا حیات نوزاد منافات داشته باشد و این موضوع مورد تأیید سه پزشک متخصص و معتمد باشد صادر می‌شود.

نظیفی گفت: درخواست دریافت مجوز سقط درمانی بدون نیاز به دستور مقام قضایی بررسی می‌شود و علت این امر را می‌توان اهمیت زمان در رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین بیان کرد.

وی با بیان اینکه سن جنین باید کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد، افزود: چنانچه سن جنین از ۱۹ هفته بیشتر باشد و یا بر اساس سونوگرافی، بیش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هیچ وجه برای فرد متقاضی، مجوز سقط صادر نمی‌شود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان تاکید کرد: مادران متقاضی سقط درمانی بلافاصله پس از مراجعه به پزشکی قانونی به کارشناس مربوط ارجاع و مدارک آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر سن بارداری این فرد بیش از ۱۹ هفته باشد بلافاصله به فرد پاسخ منفی داده می‌شود.