جزئیات سرقت ۷۰۰ میلیونی یک زوج از پیرزن ۸۰ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ اردیبهشت امسال فردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۴ قلهک به مأمورین اعلام داشت که گاوصندوقی حاوی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان طلا و جواهرات از منزل مادرش واقع در خیابان دولت سرقت شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳ تهران پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.



مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای پرستاری از مادرم که بیش از ۸۰ سال سن دارد، از طریق یک شرکت خدماتی اقدام به استخدام یک پرستار خانم کرده بودم تا اینکه در ساعت ۲۴ از طریق تماس تلفنی پرستار مادرم مبنی بر اینکه آن شب نمی تواند نزد مادرم بماند، به منزل مادرم رفتم. پس از ورود به خانه مادرم، در کمال تعجب متوجه شدم که مادرم به حالت بیهوش روی زمین افتاده و گاو صندوق داخل یکی از اتاق ها نیز نیست. چند بار با شماره تلفن همراه پرستار مادرم تماس گرفته اما تلفن همراهش خاموش بود. بلافاصله با مرکز اورژانس تماس گرفته و مادرم را به بیمارستان منتقل کردم و پس از انجام اقدامات درمانی، از سوی تیم پزشکی بیمارستان اعلام شد که مادرم به وسیله نوشیدنی مسموم، دچار بیهوشی و مسمومیت شدیدی شده و با توجه به سن بالا نیاز به مراقبت پزشکی دارد.



با توجه به اظهارات مالباخته مبنی بر تجهیز محل سکونت مادرش به دوربین های مداربسته، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته اطلاع پیدا کردند که پرستار خانه به نام «منصوره» ابتدا با تهیه آبمیوه مسموم اقدام به بیهوش کردن مادر شاکی کرده و در ادامه با حضور جوانی ۳۰ ساله گاو صندوق را سرقت و از خانه خارج کردند.

با توجه به تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سارقان از محل گاوصندوق و محتویات باارزش داخل آن اطلاع دقیق داشته اند که در تحقیقات از مادر مالباخته مشخص شد که وی چند بار ، در حضور پرستار خانه نسبت به باز کردن گاو صندوق و برداشتن طلا و جواهرات و وجه نقد از داخل آن اقدام کرده است.

با شناسایی منصوره ۳۲ ساله به عنوان یکی از سارقان گاوصندوق طلا و جواهرات، کارآگاهان با مراجعه به دفتر شرکت خدماتی محل استخدام و معرفی وی - در منطقه تهرانپارس - اقدام به شناسایی محل سکونت منصوره در شهریار کرده و در تحقیقات اطلاع پیدا کردند که منصوره چند روز پیش از سرقت، به همراه همسرش از این محل متواری شده است.

در ادامه با شناسایی وحید ۲۸ ساله به عنوان همسر منصوره و انجام چهره نگاری، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که منصوره با مشارکت همسرش نسبت به طراحی و اجرای سرقت بیش از ۷۵۰ میلیون تومان طلا و جواهرات اقدام کرده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی خودرو پراید متهمان، بلافاصله دستور توقیف خودرو و دستگیری سرنشینان آن در سیستم جامع پلیس ثبت شد که در کمتر از چند روز خودروی پراید متهمان به همراه دو سرنشین توسط گشت آشکار پلیس آگاهی در منطقه یافت آباد شناسایی، توقیف و دو سرنشین آن در اختیار پایگاه سوم آگاهی قرار گرفتند که در ادامه تحقیقات مشخص شد که متهمان پرونده پس از ارتکاب سرقت نسبت به فروش قولنامه ای خودرو پراید خود اقدام کرده اند.

در شرایطی که هیچگونه اطلاعات جدیدی در خصوص مخفیگاه متهمان وجود نداشت و اطلاعات به دست آمده در طول رسیدگی به پرونده نیز حکایت از آن داشت که منصوره و همسرش با طرح و نقشه قبلی اقدام به سرقت چند صد میلیون تومانی کردند، اما با این وجود اقدامات پلیسی و تخصصی در خصوص شناسایی مخفیگاه و دستگیری آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام آخرین مخفیگاه متهمان در شهرک مخابرات شهرستان شهریار شناسایی و هر دو نفر آنها در ساعت یک بامداد، در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها نیز بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از اموال مسروقه کشف شد.

با دستگیری متهمین و اعتراف حمید به طراحی سرقت، کارآگاهان با شناسایی خریداران اموال مسروقه اقدام به دستگیری آنها در جنوب تهران کرده و در بازرسی از محل فعالیت آنها نیز مابقی طلا و جواهرات مسروقه کشف شد.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با اعتراف هر دو متهم به طراحی و انجام سرقت و در ادامه، کشف اموال مسروقه، قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده صادر و متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند.