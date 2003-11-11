در حمله به سوريه ترديد نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يديعونت آهارنوت، وزير جنگ اسراييل امروز در ديدار با دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در واشنگتن بار ديگر مدعي شد: اسراييل به اين دليل به سوريه حمله كرد كه پايگاه هاي تروريستي زيادي در اين كشور وجود دارد.

وي هشدارداد: در صورتي كه اين سازمان ها اقدامات تروريستي و حملات خود را عليه اسراييل ادامه دهند، اسراييل نيز بار ديگر به مواضع آنان حمله خواهد كرد . موفاز ادامه داد: مجموعه هاي تروريستي وابسته به حزب الله لبنان در تشكيلات خودگردان فلسطين مشغول به فعاليت هستند.موفاز همچنين ضمن هشدار در مورد توان هسته اي ايران گفت:هنگامي كه حكومت ايران كه وي آن را حامي تروريسم خواند صاحب توان هسته اي شود اسراييل مورد تهديد واقع خواهد شد.



