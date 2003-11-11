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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۹:۵۲

وزير جنگ اسراييل :

در حمله به سوريه ترديد نخواهيم كرد

شائول موفاز وزير جنگ اسراييل امروز در واشنگتن گفت:اسراييل از اينكه بار ديگر سوريه را هدف قرار دهد بيمي ندارد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يديعونت آهارنوت، وزير جنگ اسراييل امروز در ديدار با دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در واشنگتن بار ديگر مدعي شد: اسراييل به  اين دليل به سوريه حمله كرد كه  پايگاه هاي تروريستي زيادي در اين كشور وجود دارد. 
وي هشدارداد: در صورتي كه اين سازمان ها اقدامات تروريستي و حملات خود را عليه اسراييل ادامه دهند، اسراييل نيز بار ديگر به مواضع آنان حمله خواهد كرد . موفاز ادامه داد: مجموعه هاي تروريستي وابسته به حزب الله لبنان در تشكيلات خودگردان فلسطين مشغول به فعاليت هستند.موفاز همچنين ضمن  هشدار در مورد توان هسته اي ايران گفت:هنگامي كه حكومت ايران كه وي آن را حامي تروريسم خواند  صاحب توان هسته اي شود اسراييل مورد تهديد واقع خواهد شد.

                                                 
                                                   

کد مطلب 37179

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