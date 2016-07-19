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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

اردوغان: فردا خبر مهمی را اعلام می‌کنیم

اردوغان: فردا خبر مهمی را اعلام می‌کنیم

رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی از تصمیم خود برای اعلام خبری مهم در مورد مسائل امنیت ملی کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  حریت، این خبر مهم قرار است فردا چهارشنبه اعلام شود.

«رجب طیب اردوغان» در سخنرانی در جمع هوادارانش اعلام کرد: دولت روز چهارشنبه تصمیم مهمی را خواهد گرفت. ما هرطوری که شده به این روند غلبه خواهیم کرد. دولت ما در حال آماده‌ سازی مهمی است و جلسه شورای امنیت ملی را روز چهارشنبه تشکیل می دهیم و بعد از آن جلسه، تصمیم مهمی را اعلام می‌کنیم.

اردوغان در حالی این مطلب را اعلام کرده که بعد از برکناری احمد داوداوغلو از سمت نخست وزیر ترکیه و روی کار آمدن دولت جدید، آنکارا از در دوستی با روسیه وارد شد و خبرهایی نیز در مورد تصمیم ترکیه برای تغییر سیاست در خصوص سوریه منتشر شد.

کد مطلب 3717911
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • محمد ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
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      خداوندسبحان کمک تمام کشورهای مسلمان کندتابه عفریته اختلاف فایق آیند وهم افزای یکدیگرشوند

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