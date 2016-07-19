به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، این خبر مهم قرار است فردا چهارشنبه اعلام شود.

«رجب طیب اردوغان» در سخنرانی در جمع هوادارانش اعلام کرد: دولت روز چهارشنبه تصمیم مهمی را خواهد گرفت. ما هرطوری که شده به این روند غلبه خواهیم کرد. دولت ما در حال آماده‌ سازی مهمی است و جلسه شورای امنیت ملی را روز چهارشنبه تشکیل می دهیم و بعد از آن جلسه، تصمیم مهمی را اعلام می‌کنیم.

اردوغان در حالی این مطلب را اعلام کرده که بعد از برکناری احمد داوداوغلو از سمت نخست وزیر ترکیه و روی کار آمدن دولت جدید، آنکارا از در دوستی با روسیه وارد شد و خبرهایی نیز در مورد تصمیم ترکیه برای تغییر سیاست در خصوص سوریه منتشر شد.