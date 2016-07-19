تقدیر از ۹۰ مدال آور و قهرمان ورزشی معلول البرزی

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح امروز سه شنبه با حضور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مسئولان استانی و جمعی از فعالان ورزش جانبازان و معلولان برگزار شد.

دراین مراسم از ۲۱ مدال آور جهانی وآسیایی، ۷ مدال آور ناشنوا در مسابقات المپیک ناشنوایان و مسابقات بین المللی، ۵ معلول جسمی حرکتی مدال آور در مسابقات پاراآسیایی و جهانی و ۹ کم توان ذهنی مدال آور در المپیک ویژه کم توانان ذهنی تقدیر شد.

همچنین تقدیر از ۶۵ مدال آور کشوری و امتنان از تلاش های سه هیئت ورزشی مرتبط با ورزش معلولان از دیگر بخش های این مراسم بود.

این مدال آوران و قهرمانان ورزشی در سال های ۹۲ تا ۹۴ با حضور در میادین مختلف داخلی وخارجی موفق به کسب عنوان و مدال شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در این مراسم با بیان اینکه تجلیل اختصاصی از مدال آوران و قهرمانان ورزشی معلول برای نخستین بار در البرز اتفاق می افتد، گفت: کسب موفقیت های ورزشکاران معلول در سال های اخیر که تعدادشان به ۹۰ نفر می رسید ما را بر آن داشت تا در مراسمی از این تلاش ها تقدیر کنیم.

داریوش بیات نژاد افزود: یکی از محورهای کاری ما در سازمان بهزیستی توانمند سازی معلولان است ودر این میان ورزش یکی از محورهای رسیدن به این هدف است.

وی با بیان اینکه معلولان به دنبال جلب ترحم دیگر ان نیستند، گفت: تلاش مجموعه بهزیستی تغییر این رویکرد و توانمند سازی قشر معلول جامعه است.

بیات نژاد با تاکید براینکه معلولیت محرومیت نیست، گفت: ما باید این نگاه را به جامعه منتقل کنیم که معلولان حق و فرصت برابری را به مانند دیگر طیف ها مطالبه کنند و برای رسیدن به آن تلاش شود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با بیان اینکه اعتبارات حوزه توانبحشی البرز در سه سال اخیر رشد داشته است، گفت: با نگاه مثبت سازمان بهزیستی کشور رشدی ۳۵ درصدی را در این حوزه شاهد هستیم و توانسته ایم بر کیفیت خدمات خود بیفزاییم.

وی در پایان با تقدیر از همکاری هیئت های ورزشی مرتبط با حوزه معلولان، گفت: تلاش کرده ایم ظرفیت های موجود در بخش ورزش را به شکل کامل در اختیار علاقمندان بگذاریم و ماحصل آن رشد مدال آوری ها بوده است.