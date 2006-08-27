مردم نگران كمبود گوشت مرغ در ماه رمضان نباشند / كاغذ از سبد حمايتي دولت خارج شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مسعود ميركاظمي عصر روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاحيه گردهمايي مديران شعب شركت سهامي فرش ايران با اشاره به عملكرد وزارت بازرگاني گفت: عملكرد اين وزارتخانه را بايد در دو بخش بازرگاني داخلي و خارجي تشريح كرد.

وي در خصوص بازرگاني خارجي افزود: تراز تجاري كشور كه متولي آن وزارت بازرگاني است تلاش كرده كه طي يكسان گذشته عمر دولت نهم از وضعيت مناسبي در زمينه توسعه به‌ويژه صادرات در كشور برخوردار شود.

وزير بازرگاني تصريح كرد: در يكسال گذشته بيش از 40 كميسيون مشترك ميان جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها برقرار شد كه متولي بخشي از آن وزارت بازرگاني و بخشي ديگر ساير وزارتخانه ها بودند اما كميته بازرگاني يا تجاري آنها با پشتيباني وزارت بازرگاني انجام شده است.

وي در خصوص تجارت جهاني خاطرنشان كرد: حدود 149 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند و حدود 15 كشور اصلا درخواستي براي عضويت نداشتند از جمله تركمنستان و حدود 30 كشور نيز از جمله ايران در مسير الحاق به سازمان تجارت جهاني قرار دارند.

مير كاظمي با اشاره به اينكه رژيم تجاري ايران به پايان رسيده و ترجمه شده است، گفت: اين در حالي است كه آمريكا اعلام كرده بود كه ايران به علت عدم استفاده از كارشناسان خارجي تا دو سال ديگر هم نمي تواند رژيم تجاري خود را ارائه دهد.

به گفته وي، با اهتمام كارشناسان داخلي رژيم تجاري ايران به پايان رسيده و ترجمه شده است و براي مذاكرات در دولت آماده مي باشد كه پس از تصحيح در دولت به صورت رسمي ارائه خواهد شد.

توسعه صادراتي غير نفتي

وزير بازرگاني در خصوص توسعه صادرات غير نفتي گفت: بر اساس آمارهاي موجود طي سه برنامه گذشته هيچگاه اهداف تعيين شده تحقق نيافته است كه تنها بهترين حالت آن در برنامه سوم 95 درصد اهداف تحقق پيدا كرد.

وي با اشاره به رشد 7/10 درصد صادرات طي برنامه چهارم (در مجموع 5 سال 52 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم) افزود: اين در حالي است كه در سال اول كار دولت نهم حدود 40 درصد رشد صادرات نفتي تحقق يافت.

مير كاظمي به رشد 70 درصدي صادرات و يك درصدي واردات در 4 ماهه نخست امسال اشاره و تصريح كرد: اميدواريم با برنامه ريزي هاي انجام شده رشد صادرات را تا پايان امسال حداقل به اندازه سال گذشته حفظ كنيم.

وي با اشاره به تحولات صورت گرفته در كشورهاي منطقه از لحاظ تجارت خاطرنشان كرد: در حال حاضر عراق و افغانستان به منطقه آزاد تبديل مي شوند و پاكستان نيز در حال سرمايه گذاري بر روي بندر گوادر است و اخيرا عربستان به عنوان يكصد و چهل و نهمين (149) عضو در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است.

به گفته وي، ايران بايد در چنين وضعيتي به سرعت كالاهايش را رقابت پذير كند و در بازارهاي بين المللي حضور يابد تا به عنوان كشور دارنده نفت به وارد كننده تبديل نشود.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: ايران با حفظ جهش صادراتي مي تواند با تغيير و تحولات ايجاد شده در منطقه مقابله كند.

مصوبات شوراي عالي صادرات

وي با اشاره به حمايت هاي قانوني از بخش صادرات، اظهار داشت: طي سه جلسه شوراي عالي صادرات حداقل در هر جلسه 15 مصوبه داشتيم كه از جمله آن مي توان به درخواست 50 درصدي رشد جوايز صادراتي در اولين جلسه آن اشاره كرد.

مير كاظمي گفت: در نخستين جلسه شوراي عالي صادرات طي سال‌جاري اختصاص 150 ميليارد تومان جوايز صادراتي به صادر كنندگان تصويب شد و اين در حالي است كه اين ميزان در سال 84 معادل 100 ميليارد تومان بود.

وي افزود: بر اساس تصويب شوراي عالي صادرات در سال 86 معادل 275 ميليارد تومان جوايز صادراتي در نظر گرفته شده است كه يا در متمم بودجه 85 يا در بودجه سال 86 ديده خواهد شد.

وزير بازرگاني تصريح كرد: اميدواريم علاوه بر جبران عقب ماندگي هاي جوايز صادراتي ، بتوانيم آن را همانند گندم و از طريق سيستم بانكي به روز كنيم.

رشد صادرات محصولات پتروشيمي

وي با اشاره به افزايش رشد 17 درصدي صادرات محصولات پتروشيمي در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خاطرنشان كرد: اميدواريم رشد 50 درصدي صادرات را تا پايان سال جاري حفظ كنيم.

مير كاظمي با تاكيد بر اينكه بخش پتروشيمي رشد خود را در نيمه نخست سال كرده است، گفت: به‌طور معمول توليدات بخش كشاورزي در نيمه دوم سال بيشتر است كه از جمله آن مي توان به صادرت سيب درختي و مركبات اشاره كرد.

واردات و صادرات ميوه

وي افزود: طي سال گذشته 211 هزار تن ميوه از ايران صادر شده كه حدود 170 هزار تن آن شامل سيب درختي و مركبات بوده و اين در حالي است كه واردات سيب و مركبات به كشور طي مدت ياد شده فقط 53 هزار تن بوده است.

وزير بازرگاني تصريح كرد: از حدود 170 هزار تن صادرات ميوه طي سال گذشته فقط 119 هزار تن آن سيب درختي بوده است.

وي با اشاره به اينكه بايد هم به صادرات و هم به واردات اجازه داده شود ، خاطرنشان كرد: البته اين امر بايد با حفظ حمايت از بخش كشاورزي ، ايجاد اشتغال و حفظ بازارهاي بين المللي صورت گيرد.

مير كاظمي گفت: علاوه بر صادرات در زمينه حمايت بانكي نيز 500 ميليون دلار طي سال گذشته تصويب شده بود كه از اواخر سال 84 پرداخت آن آغاز شده است.

3 ميليارد دلار براي صادرات خدمات فني و مهندسي

وي از اختصاص 3 ميليارد دلار به بخش صادرات خدمات فني و مهندسي خبر داد و افزود: در حال حاضر بانك توسعه صادرات پرداخت آن را آغاز كرده است و بر اساس نظر شوراي عالي صادرات 40 درصد از اين مبلغ تا شهريور ماه سال‌جاري بايد پرداخت شود.

وي، آموزش صادر كنندگان بدون محدوديت بودجه است، برگزاري نمايشگاه در خارج از كشور، اعزام هيئت هاي كارشناسي براي بازاريابي را از جمله برنامه هاي وزارت بازرگاني در جهت رشد توسعه صادرات برشمرد.

وزير بازرگاني از اختصاص اعتبارات زودبازده در استان‌ها براي زير ساخت هاي صادراتي خبر داد و گفت: راه اندازي دو پايانه صادراتي در استان مركزي و در اختيار گذاشتن فرودگاه به استانداري‌ها براي انجام پرواز از ديگر اقدامات زير ساخت هاي صادراتي است.

وي گفت: همچنين قول داديم كه به علت گران بودن پرواز هواپيماها به پروازهاي مستقيم از اين فرودگاه يارانه پروازي پرداخت كنيم.

مير كاظمي از تبديل فرودگاه پيام به پايانه صادراتي خبر داد و افزود: از اين فرودگاه گل و گياه، صيفي جات و ميوه به صورت مستقيم صادر مي شود.

وي با اشاره به اينكه در آينده وضعيت تجارت كشور در امر صادرات بهبود خواهد يافت ، تصريح كرد: براي مطالعات دقيق تر و عملي تر بازارهاي خارجي بودجه اي در نظر گرفته شده است و با اطمينان مي گويم تاكنون در اين زمينه مطالعه مدوني وجود نداشت.

ماموريت جديد سفارتخانه‌ها در صادرات

وزير بازرگاني همچنين از ماموريت سفارتخانه ها در امر صادرات خبر داد و خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه سفارتخانه در گذشته در اين زمينه علاقه اي نداشتند.

سياست تنظيم بازار

وي در خصوص مهمترين اقدامات وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار گفت: برخي از نوسانات قيمت ناشي از تاثير عوامل توليد از جمله نيروي انساني و يا قيمت تمام شده مواد اوليه وارداتي بر قيمت تمام شده است.

به گفته وي، در برخي از مواقع عوامل موثر بر قيمت تمام شده هيچ گونه تغييري نكرده است اما نوسان در بازار وجود دارد كه قابل تنظيم و پيشگيري است از جمله افزايش قيمت در شب عيد.

مير كاظمي افزود: امسال با مطالعه وزارت بازرگاني از 4 تا 5 ماه قبل از شروع سال جديد عوامل موثر در بازار شناسايي شد و با كنترل قيمت ها تنظيم بازار صورت گرفت.

وي تاثير افزايش قيمت نفت بر روي قيمت هاي جهاني را از ديگر عوامل نوسان قيمت ها دانست و تصريح كرد: از جمله محصولات فلزي كه بخش عمده اي از قيمت تمام شده آنها ناشي از افزايش قيمت انرژي است .

وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: تنظيم بازار داخل بدون نگاه به بازار بين المللي امكان پذير نيست و اين امري طبيعي تلقي مي شود.

توزيع دفترچه

وي با اشاره به تقارن بازگشايي مدارس با ماه مبارك رمضان گفت: در حال حاضر حدود 100 ميليون جلد دفترچه دراستان‌ها به قيمت سال گذشته توزيع شده است و 4 ميليون جلد هم تا شهريور ماه و 60 ميليون جلد دفترچه نيز طي سال تحصيلي توزيع خواهد شد.

مير كاظمي افزود: در مجموع طي سال جاري 200 ميليون جلد دفترچه به قيمت سال گذشته و با كيفيت بهتر در بين دانش آموزان توزيع خواهد شد.

وي همچنين از فروش فوق العاده لوازم تحصيلي دانش آموزان توسط اصناف به منظور تنظيم بازار داخل خبر داد.

بورس فرش

وزير بازرگاني درخصوص بورس فرش تصريح كرد: بورس ويژگي هايي دارد كه يكي از شرايط آن استاندارد بدودن محصول است.

به گفته وي، فرش به علت اينكه محصولي است كه در صورت توليد 1 ميليون آن هيچ شباهتي به هم ندارند نمي تواند وارد بورس شود.

وي درخصوص ثبت سفارشي كالاهاي دانماركي گفت: در زمينه كالاهاي سرمايه اي و دارويي محدوديتي وجود نداشت اما در بخش مصرفي محدوديت ثبت سفارشي ايجاد شده بود كه با عذر خواهي دانمارك بر طرف شد.

ذخيره سازي گوشت و مرغ

مير كاظمي در خصوص واردات گوشت قرمز و مرغ افزود: در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي و شركت‌هاي مربوطه آن به اندازه كافي گوشت مرغ خريداري و ذخيره كرده اند و هيچ مشكلي براي شروع سال تحصيلي، ماه مبارك رمضان و ايام پايان سال وجود ندارد.

وي درباره واردات گوشت قرمز تصريح كرد: هم اكنون ذخيره سازي خوبي درزمينه گوشت قرمز در كشور صورت گرفته و بر اساس قانون دولت نمي تواند وارد كننده باشد و در صورت لزوم واردات توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد كه در صورت نياز مجوز واردات داده مي شود.

واگذاري شركت سهامي فرش

وزير بازرگاني در خصوص واگذاري شركت سهامي فرش ايران به بخش خصوصي اظهار داشت: بر اساس بند ج اصل 44 قانون اساسي شركت سهامي فرش ايران حتما بايد خصوصي شود.

خروج كاغذ از سبد حمايتي دولتي

وي در خصوص وضعيت كاغذ دركشور افزود: در حال حاضر از حدود 1 ميليون و 100 تن انواع كاغذ مصرفي در كشور حدود 400 هزار تن در داخل توليد مي شود كه فاصله ميان مصرف وتوليد و نا امني در بازار موجب عدم سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي شده است.

مير كاظمي گفت: با مطالعات انجام شده در بخش كاغذ، پيشنهاد وزارت بازرگاني خروج دولت از بازار كاغذ بود كه تصويب شد و قرار است ازنيمه دوم امسال يارانه كاغذ به صورت مستقيم پرداخت شود.

وي با اشاره به اينكه بازار كاغذ را مصنوعي نكنيم، تصريح كرد: براي كاهش درصد ريسك براي توليد كنندگان و وارد كنندگان بهترين راهكار خروج دولت از بازار كاغذ است و فقط دولت درجاهايي كه مي خواهد حمايت كند با پرداخت مستقيم يارانه به روزنامه ها و يا چاپ كتاب اين اقدام را انجام دهد.

به گفته وي، تامين كاغذ كتاب هاي درسي به عهده وزارت آموزش و پرورش است و براي تامين آن آزاد است.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: براي نفع اقتصاد كشور بايد در توليد كاغذ سرمايه گذاري صورت گيرد تا بازار آن در آينده حالت طبيعي پيدا كند.

وضعيت سيمان

وي در خصوص اينكه واردات رسمي سيمان توسط 4 وزارتخانه موجب بازار سياه شده است، خاطر نشان كرد: هيچ مانعي براي بخش خصوصي درزمينه واردات سيمان وجود ندارد و اين درحالي است كه اين بخش علاقه مند به واردات سيمان تني 70 تا 90 دلارو عرضه آن در بازار داخل به قيمت 36 تا 40 هزار تومان نيست.

مير كاظمي تاكيد كرد: دولت به منظور تنظيم بازار اجازه واردات را به بخش دولتي داد تا با خروج تقاضا آنها بازار سهم بيشتري از سيمان كشور نصيب مردم شود.