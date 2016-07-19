تجلیل از برگزیدگان صنایع دستی/خبرنگار مهر تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۹ تیر ماه برترین های بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی که از ۵ تا ۱۰ خرداد ماه گذشته در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، معرفی و تقدیر شدند.

در این مراسم از محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید، محمدی مدیرعامل شرکت دیجی کالا، رضا کیانیان و الهام راد به عنوان حامیان صنایع دستی تجلیل شد.

حمید دواتی کاظم نیا مدیرعامل شرکت بافته های عشایری کاظم نیا نیز به عنوان کسی که بالاترین میزان فروش و ثبت سفارش را در بیست و ششمین نمایشگاه صنایع دستی به خود اختصاص داده بود و همچنین سیدرفیع الدین رضوی مدیرعامل موسسه فرهنگی سلام به جهت ابتکار در ارائه و نمایش آثار و سعید بهشتیان مدیرعامل شرکت صنعت آفرینان امداد به خاطر طراحی غرفه و سازه نمایشگاهی تقدیر به عمل آمد.

همچنین از داود حیدری به جهت بیشترین میزان فروش در صنایع دستی سنگی، زینت ظهیرنیا بیشترین فروش در زمینه حصیربافی، سیداحمد میری آشتیانی بیشترین فروش در بخش سفال و سرامیک تقدیر شد.

محمد رحیم زاده مدیرعامل فروشگاه مجازی دارنیا نیز در بخش تجارت الکترونیک مورد تجلیل قرار گرفت. فریدون الله یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، کامبیز مشتاق گوهری مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان و محمدمهدی شرافت مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد نیز به عنوان سه استان برتر مشارکت کننده تقدیر شدند.

همچنین در این دوره از نمایشگاه ملی صنایع دستی از خبرنگاران و رسانه های برتر نیز تجلیل به عمل آمد و زهره نیلی خبرنگار مهر و کبریا حسین زاده خبرنگار ایسنا به عنوان خبرنگاران برتر معرفی و تقدیر شدند.

بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در بخش تولید نیز بهترین های خود را شناخت. هما تاج حیدری مدیرعامل شرکت تعاونی نقشین قشقایی جهان نما به خاطر کیفیت اجرا و طراحی دست‌بافته های داری، محمد رئیسی قصرقندی تولیدکننده برتر در زمینه حصیربافی، چوپان رضوانی چادر عشایری، عادله حسن پور نمد، یاسر یزدی تولیدکننده پیکرتراشی، زهرا ریگی سوزن دوزی و شهریار میناگر ورشوسازی به عنوان تولیدکنندگان برتر معرفی و تقدیر شدند.

در ارتباط با کیفیت اجرا و طراحی محصولات نیز زینب نوروزی در رشته سوزن دوزی، علی نوری زاده در چاپ باتیک، محمد دورانی در زمینه پته دوزی و سهراب رضی زاده در طراحی محصولات سرامیک تولیدکنندگان برتر بودند.

در ارتباط با بیشترین میزان فروش نیز از رضا چاوشی در رشته میناکاری، حسن علیزاده در رشته صنایع دستی چرمی، رسول داناپور در صنایع دستی چوبی، محمد بنی جواد در زمینه آبگینه، مهرداد بابایی در زمینه طراحی و نقاشی سنتی، مرتضی افضلی در صنایع دستی فلزی، حمیدرضا فلاحی در نساجی سنتی و حسین غزنوی در زمینه طراحی غرفه برترین های بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی بودند.

مراسم تجلیل از برترین های بیست و ششمین نمایشگاه صنایع دستی ملی امروز ۲۹ تیر ماه با حضور مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی، مجیدرضا حریری رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی و بسیاری از هنرمندان این رشته در سالن آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.