به گزارش خبرگزاری مهر، «فردا» عنوان نمایشی است به کارگردانی امین اسفندیار که اولین تجربه مشترک گروه تئاتر بالن و گروه ژوان است.

ایمان صیاد برهانی بازیگر و کارگردان جوان حوزه تئاتر که به تازگی کارگردانی نمایش «سرگیجه» را بر عهده داشت در نمایش «فردا» به عنوان بازیگر به ایفای نقش خواهد پرداخت. سعید زارعی یکی دیگر از چهره های جوانی است که در کنار او به عنوان بازیگر حضور دارد.

نمایشنامه «فردا» بر اساس اقتباسی از یک سریال خارجی به نگارش در آمده و نویسندگی آن هم بر عهده امین اسفندیار بوده است.

طبق برنامه ریزی های انجام شده اجرای عموم این نمایش از اول مرداد سال جاری در تالار مولوی آغاز می‌شود و به مدت یک ماه ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش در بخش به علاوه جشنواره فجر سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر حضور داشته و در چند جشنواره دانشجویی هم مورد تقدیر واقع شده است. تهیه کنندگی این اثر نمایشی بر عهده سجاد افشاریان است.

عوامل اصلی نمایش «فردا» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امین اسفندیار، مشاور متن: حمزه امامی، طراح گرافیک: بهراد جوانبخت، طراح نور: مسعود رنجبر، دستیاران کارگردان: آوا سی ستار، جواد قاسملو، طراح صحنه: حسین صحرایی، دستیار صحنه: حمید وحیدی نسب، طراح لباس: نسا قلی پور، دستیار لباس، فاطمه صفیری، الهه لطفی، ساخت تیزر: مهدی پارسی، ایمان ترابی، سامان رستمی، عکاس: شاهین آزما، نیکو کوچک کوثری، تهیه کننده: سجاد افشاریان و مشاور رسانه ای و جانشین تهیه کننده: سام بهشتی.