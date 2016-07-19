لاشه یک قلاده توله خرس قهوه ای در باغات سی سخت پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام کشف لاشه یک قلاده توله خرس قهوه ای در سی سخت، افزود : این لاشه که در باغهای منطقه شرونی شهر سی سخت پیدا شده حدود ۱۲ تا ۱۸ ماهه بوده و احتمالا شکار شده است.

وی بیان کرد: محدوده ای که خرس در آن پیدا شده ، خارج از مناطق حفاظت شده دنا قرار دارد.

هاشمی با بیان اینکه لاشه کشف شده برای بررسی علت مرگ به آزمایشگاه منتقل شده است، گفت: تا کنون وجود خرس در منطقه شرونی گزارش نشده بود و به احتمال زیاد این خرس از مناطق حفاظت شده برای یافتن غذا به باغات وارد شده است.