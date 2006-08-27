دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه آكسفورد همكاري علمي مي كنند

دكتر "هايده سميعي" دبير همايش مشترك دانشگاه علوم پزشكي تهران و آكسفورد در زمينه لاپاراسكوپي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: اين برنامه آموزشي براي كليه متخصصين زنان و زايمان اجرا مي شود و جزئي از برنامه هاي آموزشي و علمي ميان دو دانشگاه است كه اين بار در زمينه لاپاراسكوپي و "يوروژينكولوژي" (نوعي اختلال و بي اختياري در مجاري ادراري زنان) برگزار مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران اضافه كرد: دكتر "سايمون جكسون" از دانشگاه آكسفورد در اين برنامه حضور دارد و تعدادي اعمال جراحي را نيز به صورت زنده و ويدئو كنفرانس براي متخصصان تشريح خواهد كرد.

وي با بيان اينكه هم اكنون در كشور و به ويژه در دانشگاه علوم پزشكي تهران اعمال لاپاراسكوپي انجام مي گيرد، هدف از برگزاري اين برنامه را تبادل نظر علمي و همكاري هاي بيشتر دانشگاهي ميان متخصصان برشمرد.

دكتر "سميعي" اظهار داشت: دكتر "جكسون" در سه روز بحث هاي گروهي و در 2 روز نيز اعمال جراحي را انجام مي دهد. در حاشيه اين برنامه بازديد از بيمارستان امام خميني (ره) نيز انجام مي گيرد.

وي اضافه كرد: مكان برگزاري برنامه مشترك دانشگاه علوم پزشكي تهران و آكسفورد، بيمارستان آرش تهران است و از 24 شهريورماه به مدت سه روز برپا مي شود.

به گزارش مهر، مراسم افتتاح برنامه مشترك علمي ميان دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و آكسفورد 23 شهريورماه در دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود.