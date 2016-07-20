مهدی ابویی در گفتگو با مهر خواستار این شد که پیرامون قاچاق کالا، آمار و ارقامی ارائه نشود و در ادامه گفت: یکی از ویژگی های خوب و پسندیده رئیس جمهور و دولت یازدهم برخورداری از صعه صدر و انتقادپذیری و توجه به نقدهایی است که با حسن نظر از سوی مردم به ویژه کارشناسان مطرح می شود. لذا خوب است مسئولین دستگاه ها و سازمان های دولتی از این ظرفیت نیکو حسن استفاده را نموده و آمار و اطلاعاتی را از حوزه ماموریتی خود به مردم ارائه نمایند که منطبق با واقعیت های موجود در جامعه باشد.

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از جمله موضوعاتی که در سال جاری در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی دولت یازدهم قرار گرفت موضوع مبارزه موثر و نتیجه بخش با معضل قاچاق کالا است؛ لذا به مسئولین دستگاه ها و سازمان های مرتبط تاکید شد ضمن تهیه و اجرای برنامه های هدفمند در ماه های باقیمانده دولت گزارش اقدامات خود را منعکس نمایند.

وی ادامه داد: با گذشت مدت زمانی کوتاهی از مطالبه دولت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که متولی اصلی و مسئول مبارزه با این معضل اقتصادی است برخلاف رویه سه سال گذشته که مستمر آمار و ارقام سوال برانگیزی را مبنی بر افزایش بی رویه حجم قاچاق کالا ارائه می نمود و این رویه را تا اواخر سال ۹۴ هم ادامه داد به یکباره مدعی شد که در سال ۹۴ حدود ۱۰ میلیارد دلار حجم قاچاق کالا کاهش یافته است.

ابویی عنوان کرد: این در حالی است که تمامی داده های اطلاعاتی و آمار و ارقامی که از سوی دستگاه های دولتی و همچنین بخش خصوصی و اتحادیه های تولیدی و توزیعی در طول سال ۹۴ و حتی در سه ماهه اول سال ۹۵ ارائه شد بیانگر افزایش قاچاق طی سال های ۹۳ و ۹۴ است و هیچ نشانه ای بابت کاهش قاچاق برای هیچ نوع از انواع کالاهای مورد قاچاق وجود ندارد.

وی افزود: ضمن اینکه برای اولین بار صدها تن میوه قاچاق در سال ۹۴ وارد کشور شد و یا حجم قاچاق پوشاک در سال ۹۴ به ۲.۵ میلیارد دلار رسید و حدود ۸۰۰۰ تن شیرخشک از طریق قاچاق وارد کشور شد و حجم قاچاق سیگار به ۲۲ میلیارد افزایش یافت حال این آمار قاچاق مبنی بر کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق بر اساس کدام داده های میدانی و اطلاعاتی به دست آمده معلوم نیست.

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: البته در آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش حجم قاچاق ارائه شد، ادعا شده که در سال ۹۴ حدود ۷ میلیارد دلار کاهش مصرف نفت گاز در کشور حاصل شد و این رقم را به عنوان کاهش حجم قاچاق کالا در سال ۹۴ به حساب آوردند در صورتی که بر فرض کاهش این میزان مصرف نفت گاز این ارتباطی با کاهش حجم قاچاق کالا ندارد، چون کاهش مصرف نفت گاز حسب شرایط سال ۹۴ دلایل خاص خود را دارد.

به گفته وی، البته طی سه سال گذشته بارها این نوع آمار از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده از جمله ریاست ستاد در اواخر سال ۹۲ یا اوایل سال ۹۳ اعلام کرد حجم قاچاق کالا در سال های اخیر ۱۶ برابر شده و به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال رسیده است. در مقابل سخنگوی ستاد اعلام می کند از سال ۸۵ الی ۹۲ حجم قاچاق کالا سه برابر و در یک مرحله باز از طرف همین ستاد اعلام می شود، ۶ برابر شده است.

ابویی خاطرنشان کرد: به هر حال آنچه که باید به آن توجه شود، اشرافیت مدیران به حوزه ماموریت خود است تا بتوانند در برابر زحمات و تلاش های سازنده دولت یازدهم که به حمدالله توانست گام های مهم و اساسی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با رانت خواری و فساد بردارد، پاسخگو و اقدامات نتیجه بخش را به عمل آورند و دولت را برای برنامه ریزی درست با بیان واقعیت ها و ارائه آمارهای صحیح یاری رسانند.