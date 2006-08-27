كره شمالي از اقدامات تلافي جويانه عليه تحريمهاي مالي آمريكا خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، خبرگزاري رسمي كره شمالي (KCNA) به نقل از يك سخنگوي وزارت امور خارجه اين كشور گزارش داد :" اين اوج حماقت آمريكاست كه فكر كند مي تواند هر مسئله اي را با ابزارهاي تحريم و فشار حل كند ".

سخنگوي وزارت امور خارجه كره شمالي همچنين تصريح كرد:" هم اكنون دولت بوش در حال تشديد فشارهاي خود بركره شمالي از طريق تحريمهاي مالي شديد در تلاش براي حفظ حيات سياسي خود است و كره شمالي چاره اي جز اتخاذ تمام اقدامات متقابل لازم براي حفاظت از ايدئولوژي، نظام، حاكميت و عزت خود ندارد ".

اين سخنگوي همچنين با تاكيد بر موضع پيشين دولت خود درمورد بازگشت به مذاكرات شش جانبه كه از نوامبر سال گذشته در پي تحريمهاي مالي آمريكا عليه اين كشورمتوقف شد، اعلام كرد:"تا زماني كه آمريكا تحريمهاي مالي را متوقف نكند . ما به اين مذاكرات باز نخواهيم گشت و موضع ما همچنان غيرقابل تغيير است ".



سخنگوي وزارت امورخارجه كره شمالي تمام اتهامات آمريكا عليه كشورش را رد و خاطر نشان كرد: كره شمالي نه يك دولت نقض كننده قانون است و نه كشوري است كه اسكناسهاي تقلبي چاپ مي كند، بلكه قرباني ادعاهاي آمريكاست .



طبق گزارش خبرگزاري رسمي كره شمالي، اين سخنگو اشاره اي به اينگه چه اقدامات متقابلي اتخاذ خواهد شد، نكرد .



اين هشدار در پي انتشار گزارش تهديد آميز يك روزنامه طرفدار دولت پيونگ يانگ عليه آمريكا در ژاپن صورت مي گيرد .



روزنامه چوسان سيمبون در شماره روز گذشته خود نوشت :" در صورتي كه آمريكا تلاشهاي خود رادر جهت براندازي و نابودي دولت پيونگ يانگ متوقف نكند ، كره شمالي ممكن است يك آزمايش هسته اي انجام دهد ".