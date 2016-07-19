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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی:

پیست پیاده‌روی «شورابیل» اردبیل به عنوان مسیر سلامت معرفی شود

پیست پیاده‌روی «شورابیل» اردبیل به عنوان مسیر سلامت معرفی شود

اردبیل – رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی خواستار معرفی پیست پیاده‌روی دریاچه شورابیل به عنوان یکی از مسیرهای سلامت در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مجدآرا بعدازظهر سه شنبه در بازدید از دریاچه شورابیل با بیان اینکه پیست احداث شده در این دریاچه قابل توجه و مناسب برای ورزش پیاده‌روی است، تصریح کرد: دریاچه شورابیل یکی از مکان‌هایی است که در کشور به قدر کافی شناخته نشده است.

وی افزود: جاده سلامت این دریاچه باید در سطح گسترده معرفی شود و ظرفیت آن به استان‌های دیگر اطلاع‌رسانی شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی متذکر شد: بر اساس نظر شورای عالی سیاست‌گذاری ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان بعد از شهر تهران، اردبیل شهر شاخص در برگزاری ورزش‌های همگانی است.

مجدآرا با تأکید به اینکه شور و هیجان شهروندان اردبیلی در ورزش‌های همگانی قابل توجه است، اضافه کرد: این استان می‌تواند به پایلوت ورزش‌های همگانی در کشور تبدیل شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی وضعیت فعالیت ورزش‌های همگانی در استان اردبیل را مطلوب توصیف کرد و متذکر شد: لازم است ورزش همگانی به عنوان رفتار روزمره فرهنگ‌سازی شود.

مجدآرا تأکید کرد: سه مؤلفه نظافت، عبادت و ورزش باید به صورت روزمره توسط هر شهروند اردبیلی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا انتظار می‌رود هیئت‌ها از تمامی ظرفیت‌های موجود به شکل بهینه بهره گیرند.

کد مطلب 3718069
محمد میرزایی ناطق

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