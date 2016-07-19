به گزارش خبرنگار مهر، علی مجدآرا بعدازظهر سه شنبه در بازدید از دریاچه شورابیل با بیان اینکه پیست احداث شده در این دریاچه قابل توجه و مناسب برای ورزش پیادهروی است، تصریح کرد: دریاچه شورابیل یکی از مکانهایی است که در کشور به قدر کافی شناخته نشده است.
وی افزود: جاده سلامت این دریاچه باید در سطح گسترده معرفی شود و ظرفیت آن به استانهای دیگر اطلاعرسانی شود.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی متذکر شد: بر اساس نظر شورای عالی سیاستگذاری ورزشهای همگانی وزارت ورزش و جوانان بعد از شهر تهران، اردبیل شهر شاخص در برگزاری ورزشهای همگانی است.
مجدآرا با تأکید به اینکه شور و هیجان شهروندان اردبیلی در ورزشهای همگانی قابل توجه است، اضافه کرد: این استان میتواند به پایلوت ورزشهای همگانی در کشور تبدیل شود.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی وضعیت فعالیت ورزشهای همگانی در استان اردبیل را مطلوب توصیف کرد و متذکر شد: لازم است ورزش همگانی به عنوان رفتار روزمره فرهنگسازی شود.
مجدآرا تأکید کرد: سه مؤلفه نظافت، عبادت و ورزش باید به صورت روزمره توسط هر شهروند اردبیلی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا انتظار میرود هیئتها از تمامی ظرفیتهای موجود به شکل بهینه بهره گیرند.
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