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۲۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

اعلام تاریخ و شرایط آزمون جامع دانشگاه عدالت

اعلام تاریخ و شرایط آزمون جامع دانشگاه عدالت

معاون علمی دانشگاه عدالت تاریخ و شرایط آزمون جامع این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف ملک زاده با اعلام این خبر افزود: آزمون جامع رشته روانشناسی(بالینی و سلامت) دانشجویان دکتری دانشگاه عدالت، در تاریخ ۱۳ مرداد و سایر رشته ها در دهه اول شهریورماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: دانشجویانی می توانند در این آزمون شرکت کنند که دارای تاییدیه تحصیلی باشند و همچنین تمامی واحدهای آموزشی خود را با معدل حداقل ۱۶ گذرانده و مقاله آنها از سوی اداره کل پژوهش پذیرش شود.

معاون علمی دانشگاه عدالت از دیگر شرایط شرکت در آزمون جامع دوره دکتری به دارا بودن گواهی قبولی آزمون زبان عمومی، تکمیل ثبت نام در سامانه گلستان و تکمیل نواقص پرونده آموزشی  می توان اشاره کرد.

منابع این آزمون به زودی از طریق سایت دانشگاه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

کد مطلب 3718114
زهرا سیفی

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