با جدیت نوسازی ناوگان سازمان بهشت زهرا(س) را دنبال خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی در بازدید صبحگاهی خود از سازمان بهشت زهرا(س) که با حضور مهندس اکبر توکلی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر امام(ره) و مدیران مجموعه این سازمان برگزار شد، پس از استماع گزارشی کامل و جامع از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دستور کار این سازمان، گفت:در مجموعه بهشت زهرا(س) اقدامات و کارهای بسیار خوبی در طول این سال ها در خصوص مباحث مختلف و با همت و تلاش تمامی مجموعه در جهت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان صورت گرفته است که از این بابت از یکایک شما عزیزان تشکر و قدردانی می کنم.

یزدانی با تاکید بر اجرای تدابیر شهردار تهران در خصوص مباحث مختلف این سازمان اظهار داشت: تمامی کارها و اقدامات باید براساس برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران صورت گیرد و برنامه های دیگر این سازمان نیز باید با جدیت تمام دنبال و اجرایی گردد.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات شهردار تهران در خصوص لزوم توجه ویژه به مباحث فرهنگی در این سازمان،اظهار داشت:یکی از تدابیر شهردار محترم تهران تبدیل این سازمان به قطب فرهنگی بوده است که باید به این معقوله بیش از گذشته توجه شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسودگی ناوگان این سازمان، گفت:با جدیت موضوع نوسازی ناوگان(آمبولانس های داخل و برون شهری) سازمان بهشت زهرا(س) را دنبال می کنیم.

توکلی: افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از ۳۵ درصد به ۵/۹۷ درصد در پنج سال گذشته

توکلی، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر امام(ره) نیز در این جلسه گفت: با اقدامات و عملکرد این سازمان در طول سال های گذشته رضایتمندی ۳۵ درصدی شهروندان به ۵/۹۷ درصد در پنج سال گذشته رسیده است که این میسر نمی شد مگر با دوستی،مودت و همکاری بسیار خوب همکارانمان در این مجموعه که این قطعا به برکت حضور ۳۰۰۰۰شهید گلگون کفن و ۴۰۰۰ شهید گمنام است.

توکلی با بیان این که در این سازمان تمامی کارها و اقدامات بر اساس قانون و نظم صورت می گیرد،تصریح کرد:با مدیریت جهادی دکتر قالیباف و تدابیر ایشان اکنون بهشت زهرا(س) از یک مجموعه خدماتی به یک قطب فرهنگی تبدیل شده است.

وی در ادامه اذعان کرد:عزت و شرف ما در گرو ۳۴هزار شهید و امام شهیدان است که در بهشت زهرا(س) آرمیده اند.

گفتنی است مهندس یزدانی، توکلی و هیات همراه در ابتدای بازدید از سازمان بهشت زهرا(س) با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) به مقام شامخ بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) ادای احترام کرده و در ادامه از نقاط مختلف سازمان بهشت زهرا(س) بازدید کردند.