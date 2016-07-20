کانال تلگرامی طهران نوشت: شمال تهران به دلیل آب و هوای خوب و فرح‌بخشش مورد توجه شاهان قجر و پهلوی قرار گرفت. آنها برای فرار از گرمای تابستان به شمال تهران آمدند و عمارت‌هایی ساختند. به‌ویژه اینکه در تهران قدیم تابستانی نبود که بیماری‌های عفونی‌ اپیدمی نشود، مانند وبای عام سال ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸.

کاخ‌سازی هم از دوره فتحعلی‌شاه و با ساخت کاخ صاحبقرانیه در شمال تهران شروع می‌شود. در گذشته به هر ۳۰ سال یک قرن می‌گفتند و چون فتحعلی‌شاه ۳۷ سال حکومت می‌کند به او سلطان صاحبقران می‌گویند. این قران که واحد پول در گذشته بوده هم از همینجا می‌آید.

در هرصورت به واسطه حضور شاهان و صاحبان نفوذ، نام برخی از محله‌های شمال تهران برگرفته از نام کسانی می‌شود که در آنجا سکونت می‌کنند. مانند:

اقدسیه: این محل متعلق به اقدس‌الدوله زن ناصرالدین شاه بود.

زعفرانیه: عبدالله انوار می‌گوید زعفرانیه محلی بود که ناصرالدین شاه به خدمتکار محبوب خودش «زعفران‌باجی» بخشید و برای همین نامش زعفرانیه شد. اما در روایتی دیگر گفته می‌شود در منطقه زعفرانیه باغی وجود داشت که امیرشوکت‌الملک اعلم به دستور رضاخان در آن زعفران کاشت و عمل هم آمد.

کامرانیه: گفته می‌شود کامران میرزا، ملقب به نایب‌السلطنه شاهزاده قاجار و فرزند سوم ناصرالدین شاه و برادر مظفرالدین شاه، در این محله سکونت داشت.

آجودانیه: اینجا محل اقامت آقارضا اقبال‌السلطنه ملقب به آجودان مخصوص شاه و عکاس‌باشی، نخستین عکاس حرفه‌ای ایرانی بود. لقب عکاس‌باشی را هم ناصرالدین شاه به او داد.

احتشامیه: محمود علامیر دولّو معروف به احتشام‌السلطنه از خانواده قاجاری بود؛ پدرش محمدرحیم‌خان علاءالدوله در زمان ناصرالدین‌شاه حاکم آذربایجان بود و مادرش هم سلطان‌خانم دختر ملک ایرج‌میرزا پسر فتحعلی‌شاه. او نیز در این محله سکونت داشت.

محمودیه: محمودیه ابتدا به دلیل وجود کاخ محمدشاه قاجار، محمدیه بود. اما چون محمدشاه در این محله مرد و ناصرالدین شاه به واسطه مرگ پدر دل خوشی از آن نداشت، رهایش کرد و مدتی بعد خانواده علاءالدوله آن را خریدند. محمود خان علامیر دولّو سهم برادرش را خرید و این محله شد، محمودیه.

اختیاریه: غلامحسین‌خان غفاری صاحب اختیار در زمان محمدعلی‌شاه دو نوبت حکومت فارس و یک نوبت حکومت کرمان و تهران را داشت و به لقب صاحب اختیار ملقب شد و این محله هم به نام اوست.

احتسابیه: احتسابیه را محمدتقی احتساب‌الملک از پدرش عبدالعلی‌خان ادیب‌الملک می‌گیرد. ادیب‌الملک هم پسر حاج‌علی‌خان فراش‌باشی قاتل امیرکبیر بود و در دوره ناصرالدین شاه اداره احتساب را داشت که همین شهرداری امروزی می‌شود.

فرمانیه: این محله متعلق به عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود. شاهزاده قاجار و نخست‌وزیر ایران در دوران سلطنت احمدشاه قاجار.