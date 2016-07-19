واکنش به تحصیل غیرقانونی «حسین فریدون» در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی (ره) در بیانیه‌ای نسبت به تحصیل غیرقانونی برادر رئیس جمهور در این دانشگاه واکنش نشان داد و خواهان شفاف سازی و رفع ابهامات در این مورد شد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: در فضای کشور چند وقتی است که اخباری به سمع ملت شریف می‌رسد که موجب نگرانی مردم می‌شود و آنهم نگرانی از سمت و سوی حرکت دولتمردان در انقلاب اسلامی است، آنهم انقلابی که متعلق به مردم می‌باشد و با داعیه عدالت اسلامی پا به میدان گذاشته است.

در ادامه تاکید شد: اخباری از قبیل فیش‌های حقوقی نجومی و اخیراً اخباری مبنی بر بی‌عدالتی در یکی از مهمترین مراکز آموزشی کشور یعنی سازمان سنجش، چند سوال به اذهان متبادر می‌شود. چطور مدرکی که توسط مسئولین وقت دانشگاه مبدا ( دانشگاه گیلان)شواهدی مبنی بر رد شدن آن است و منتسب به جناب حسین فریدون ( برادر رئیس جمهور محترم) است توسط سازمان سنجش تایید می‌شود؟ آیا ارتباطی بین ایشان و سازمان سنجش می‌توان متصور شد در صورتی که حتی دانشگاه مبدا اذعان بر عدم پذیرش وی در مقطع دکتری داشته است؟

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: چطور می‌شود با مقاومت دانشگاه و رد این مسئله توسط تعدادی از دست اندرکاران گروه علوم سیاسی دانشگاه مقصد ( دانشگاه شهید بهشتی)، روی به مسئله ایثارگری می‌آورند که همان هم از طرف واحد ایثارگران دانشگاه شهید بهشتی رد شده است و ایشان تشکیل پرونده نداده‌اند؟ باتوجه به مسئله انتقالی با سازوکار کمیسیون موارد خاص دانشگاه مقصد و عدم امکان انتقال دانشجو آنهم در مقطع دکتری حتی برای دانشجویان جانباز بالای70 درصد و عدم برگزاری این کمیسیون چطور انتقال به راحتی انجام شده است؟

این تشکل دانشجویی ادامه داد: از سازمان سنجش سوالی مهم داریم و آنهم این مسئله است با توجه به اخبار بی عدالتی در اذهان چطور می‌شود رعایت حقوق جوانان برومند انقلاب را در آزمون‌هایی ازقبیل کنکورهای سراسری تضمین کرد؟

در پایان تاکید شد: بسیج دانشجویی دانشگاه پر افتخار و علمی شهید بهشتی(ره) ضمن مخالفت با اموری که بر خلاف حقوق مردم غیور و شهید پرور ایران اسلامی است از دولت محترم تقاضا دارد ابهامات بالا را برطرف کند تا به سمع و نظر مردم شریف ایران اسلامی برسد و مایع قوت قلب و دلگرمی شود.