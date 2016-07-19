افزایش خدمات رفاهی بین راهی راهکار کاهش حوادث جاده ای است

مهدی زندیه وکیلی عصر سه شنبه در خلال بازدید ازپروژه های نیمه تمام شهرستان میامی، در ارتباط با این پروژه ها به خبرنگار مهر گفت: وضعیت پروژه ورودی شهر میامی، راه و ترابری، ظرفیت های گردشگری، شهرک های صنعتی و مسائل و مشکلات بخش کالپوش بررسی شد و در نشستی با استاندار و دیگر مسئولان ارشد استان مطرح و سعی می شود بخش عمده ای از مشکلات این ناحیه را رفع کنیم.

وی درباره وضعیت اعتبارات عمرانی سال جاری استان تیز افزود: تا چند روز آینده اعتبارات عمرانی به بخش ها اعلام و تخصیص خواهد یافت لذا امیدواریم بتوانیم با همفکری فرماندار و شورای اسلامی شهر میامی و با اولویت دادن به پروژه های سال جاری نیازها و مقتضیات این شهرستان را در راس امور عمرانی استان قرار دهیم.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به جاده میامی-جیلان هم گفت: این محور یکی از پروژه های قابل توجه شهرستان است که می تواند به عنوان کمربندی این محور برای شاهرود محسوب شود و اداره راه و ترابری با امکاناتی که در اختیار داشت بخشی از پروژه را آغاز کرده و با افتتاح آن مردم خیج و کلاته خیج نیز از این پروژه بهره مند خواهند شد.

وکیلی افزود: از سوی دیگر دسترسی آسان مردم منطقه به ایستگاه راه آهن از دستاوردهای خوب این پروژه به شمار می رود که با تصمیمات گرفته شده و امکانات در دسترس، این پروژه در پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی افزود: جاده میامی به سبزوار از استانداردهای بسیار مطلوبی برخوردار است لذا با وجود طولانی بودن مسافت با خراسان رضوی و یکنواخت شدن، خستگی و خواب آلودگی رانندگان عبوری باعث شده آمار بیشترین میزان واژگونی خودرو در استان سمنان به این محور اختصاص یابد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به اقدامات راه و ترابری در محور میامی به سبزوار، گفت: این اداره با اقدام جهادی از نوروز سال گذشته نسبت به ایجاد توقفگاه ها و پارکینگ های موقت و در ایام خاص با دایر کردن ایستگاه های صلواتی به صورت موقت نسبت به ایمن سازی این جاده اقدام کند اما راهکار اصلی بعد از رعایت قوانین رانندگان عبوری افزایش تعداد محل های خدمات رفاهی است که در این راستا از سرمایه گذارانی که بتوانند این اقدام را در دست بگیرند استقبال می کنیم همچنین خوشبختانه باید بگوئیم که تعدادی از آنها بزودی و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.