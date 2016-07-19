به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که بعدازظهر سه شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز اعضای شورای مدیریت بحران استان بازدیدی از بخش آسارا داشتند که در این جریان از مناطق سیل زده روستای سیجان و لانیز بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه اقدامات دستگاه های اجرایی در مناطق سیل زده و همچنین اشکالات و نواقص مورد بررسی قرار گرفت، افزود: مسابقات جهانی اسکی روی چمن در پیست بین المللی دیزین برگزار خواهد شد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: امید است با رفع نواقص و ایرادات موجود بتوان به نحو احسن از عهده این میزبانی برآییم و این مسابقات بدون کم و کاستی اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات مورد نیاز پروژه های نیمه تمام در سال جاری تا حد امکان تامین می شود، تصریح کرد: روستاهای خسارت دیده و دیگر نقاط نباید مسیر آب را مسدود کنند.

وی افزود: در این بخش قرار بر این شد مسیل ها باز باشد و پل های ساخته شده توسط اشخاص بر اساس دید کارشناسی احداث شود.

طهائی با تاکید بر اینکه برخی از منازل درست در بستر رودخانه ساخته و کاملا از کف رودخانه پی گرفتند که به طور قطع باید تخریب شوند، اظهار کرد: قرار بر این شد اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن زمین معوض برای جابجایی ساکنان را تامین کند.

استاندار البرز بیان کرد: جاده کرج - چالوس در سال شاهد تردد میلیون ها نفر است اما متاسفانه این محور زیبا کشش این میزان تردد را ندارد.

وی افزود: با توجه به گردشگری بودن جاده قرار بر این شد با مدیریت حوزه عمرانی استانداری و دستگاه های اجرایی نظیر شرکت آب منطقه ای، اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی نشستی پیرامون تهیه طرح گردشگری محور کرج - چالوس برگزار شود.

وی با بیان اینکه مصوب شده است سامانه اطلاع رسانی هشدار سیل در رودخانه های استان البرز راه اندازی شود، گفت: این مهم با مسئولیت آب منطقه ای استان اجرایی خواهد شد.

طهائی در پایان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد اعتبارات برای رفع مشکلات مناطق سیل زده به دستگاه های اجرایی تخصیص داده شده بود، بیان کرد: دستگاه ها توجهی به اعتبار نکرده اما سعی در انجام وظایف به نحو احسن کردند.