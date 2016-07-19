اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل پمپاژ «چم ژاپ ارمو» دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ابوالحسنی ظهر سه شنبه در بازدید از طرح ایستگاه پمپاژ چم ژاب، ارمو در شهرستان دره شهر گفت: یکی از مهمترین طرح های آبرسانی در حوزه کشاورزی استان ایلام همین ایستگاه چم ژاب، ارمو واقع در شهرستان دره شهر است.

وی بیان داشت: ۱۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل این طرح اختصاص یافته و با بهره برداری از این طرح دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی مناطق چم ژاب و ارمو در شهرستان دره شهر از سیستم های آبیاری نوین و قطره ای برخوردار می شوند.

ابوالحسنی عنوان کرد: این طرح هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و این گونه طرح ها برای افزایش راندمان بخش کشاورزی و اشتغال و تولید بیشتر مورد حمایت قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: بهره برداری از طرح مذکور باعث افزایش ۲۰ هزار تن محصولات باغی و کشاورزی به تولیدات سالانه این شهرستان می شود.