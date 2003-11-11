تيم پروين حريف فجر سپاه تهران شد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال آذربايجان عصرامروزدرديداربرگشت خود مقابل بهزيستي مريوان كه در ورزشگاه زاگرس و درحضور بيش از5 هزار تماشاگر مشتاق علاقمند فوتبال برگزار شد با نتيجه 2 بر يك مغلوب حريف شد اما به لطف گل زده در خانه حريف و پيروزي دو بر صفر دربازي رفت به مرحله بعدي رقابتهاي جام حذفي راه يافت.

براساس اين گزارش درديدار ابتدا تيم بهزيستي مريوان در نيمه اول بادو گل ازميهمان خود پيش افتاد اما تيم آذربايجان در نيمه دوم بازي بهتري را به نمايش گذاشت و توسط ميثم رضا پور يكي از گلهاي خورده را جبران كرد تا به لطف همين يك گل و در مجموع دو ديدار رفت و برگشت با حساب3 بر دو حريف را شكست داد.گفتني است با صعود تيم آذربايجان از اين مرحله اين تيم در مرحله دوم رقابتهاي جام حذفي بايد با تيم فجر سپاه تهران روبرو شود.

در حاشيه:

* استقبال تماشاگران از اين ديدار بي سابقه بود به حدي كه نيروي انتظامي دركنترل جمعيت با مشكل روبرو شد.

* ناصر ابراهيمي مربي سرشناس تيم آذربايجان در ابتداي نيمه دوم با پرتاب سنگ از سوي تماشاگران بشدت از ناحيه سر مصدوم شد.

* درنيمه دوم يكي از بازيكنان تيم بهزيستي مريوان دچارضايعه تنفسي شد و به حالت اغماء فرو رفت. در حالي كه تيم ميزبان پزشكي در ورزشگاه نداشت اين پزشك تيم آذربايجان بود كه به كمك بازيكن مصدوم شتافت و با تنفس مصنوعي مانع از آن شد كه شرايط دشوارتري براي او پيش بيايد. اين بازيكن درنهايت به حالت بي هوش به بيمارستان انتقال يافت و از سرنوشت وي خبري منتشر نشد.

* پس از پايان اين ديدار بازيكنان تيم آذربايجان به خاطر ازدحام جمعيت به مدت دوساعت امكان خروج از ورزشگاه را نيافتند.

* از جمع بازيكنان سرشناس تيم آذربايجان دراين ديدار بهزاد داداش زاده (كاپيتان) مهدي صالح پور و علي باغميشه به ميدان رفتند.

* در اين ديدار علي پروين حضور نداشت و مربيگري تيم آذربايجان را ناصر ابراهيمي به كمك وحيد قليج و مجيد پروين بر عهده داشتند.