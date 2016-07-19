شیوه «تخت بافت» فرش در اردبیل رو به فراموشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبارکی بعدازظهر سهشنبه در جلسه خوشه فرش اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل یکی از استانهای برخوردار از تنوع فرش در رنگ و بافت است.
وی افزود: در این استان نه تنها نقشه بافت با تنوع و گستردگی مشاهده میشود بلکه شیوههای بافت منحصر به فرد وجود دارد.
رئیس انجمن طراحان فرش استان با ذکر مثالی به شیوه تخت بافت اشاره و تأکید کرد: این شیوه بافت در دنیا بینظیر است و با این وجود کمتر مورد توجه بوده و در حال فراموشی است.
مبارکی با بیان اینکه در طول مطالعات خود نزدیک به ۵۰ طرح فرش احصا کرده است، افزود: بیشک تعداد طرح فرشها در این استان به مراتب بیشتر است.
وی به شناسایی سلایق بازارهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: در واقع بازارهای اروپایی طرحهای ساده و به هم چسبیده در اندازههای ۱.۵*۲ و ۲*۳ را بیشتر میپسندند.
رئیس انجمن طراحان فرش استان افزود: انجمن طراحان آماده طراحی نمونههای مورد استقبال کشورهای اروپایی است تا مسیر تجارت فرش اردبیل هموار شود.
در این جلسه تاجر وارد کننده فرش ایتالیایی نیز همکاری حوزههای مختلف تولید تا فروش فرش اردبیل را راهگشای توسعه تجارت فرش این استان دانست.
فدریکو اسپینللو افزود: در ایتالیا رغبت قابل توجهی به فرش اردبیل وجود دارد و ما آماده خریدوفروش فرش این استان هستیم.
همچنین تاجر فرش مستقر در ایتالیا نیز با بیان اینکه فرش در اردبیل بافته میشود اما به نام اردبیل صادر نمیشود، تصریح کرد: در مقایسه با میزان تولید صادرات فرش اردبیل به واقع اندک است و نشان میدهد بیشتر صادرات به نام استانهای دیگر انجام شده است.
اسحاق قاسمی افزود: برای رونق تجارت خارجی فرش لازم است به نیاز و تقاضای بازار توجه شود از جمله اینکه در بازارهای اروپایی رنگهای پاستل و طرحهای خلوت و ساده مورد استقبال است.
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