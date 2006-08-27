هيچ تغييري در قرارداد هسته اي هند و آمريكا ايجاد نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديا ديلي،"مانموهان سينگ" همچنين اطمينان داد كه از كمك آنها براي پايان دادن به آپارتايد هسته اي عليه هند استفاده خواهد كرد.

وي در طول ديدار 90 دقيقه اي در محل اقامت خود با دانشمندان ارشد هسته اي، به آنها اين اطمينان را داد.

دانشمندان هسته اي هند، نگرانيهاي عميقي را در مورد ايجاد تغييرات در اين قرارداد از طريق وضع قانون در كنگره آمريكا ابراز كرده اند.

"ريچارد بوچر" معاون وزير امورخارجه آمريكا نيز اخيرا اعلام كرد : قرارداد هسته اي واشنگتن و دهلي نو در جهت همان توافق اوليه ميان دو كشور است و هيچ تغييري در آن ايجاد نخواهد شد.

اما اين درحالي است كه احزاب مخالف هند چندان مطمئن نيستند. دانشمندان هسته اي هند نيز در اين زمينه بسيار ترديد دارند.

احزاب چپ هند مي گويند : اين قرارداد براي استقلال هند نامطلوب است.

بوش در دوم مارس سال جاري در سفر خود به دهلي نو، توافقي غير قانوني را با نخست وزير هند امضا كرد و براساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 ژوئيه سال 2005 صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند تكنولوژي هسته اي غير نظامي بدهد.

اخيرا "باربارلي" نماينده دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت اوكلند در مقاله اي در نيويورك تايمز ضمن انتقاد از اين توافق نوشت كه نبايد توافق هسته اي دهلي نو و واشنگتن به عنوان توافقي استثنايي براي قانون آمريكا باشد.

بر اساس قوانين آمريكا، واشنگتن به كشورهايي كه ان پي تي را امضا نكرده اند، نمي تواند كمك هاي هسته اي بدهد. هند، پاكستان و رژيم صهيونيستي سه طرفي هستند كه ان پي تي را امضا نكرده اند.